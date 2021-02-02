Школу казахского языка открыли в Харькове

ХАРЬКОВ. КАЗИНФОРМ - В Почетном консульстве Республики Казахстан в Харькове при содействии Посольства Казахстана в Украине начала функционировать школа казахского языка «Шанырак». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

В числе учеников – представители казахской диаспоры, в основном дети, и местные граждане, которые проявляют интерес к Казахстану.

При этом методология обучения построена не только на изучении казахского языка, но и традиций, культуры и обычаев казахского народа.

Представители диаспоры дали высокую оценку открытию такой школы, поскольку ее деятельность способствует консолидации казахов за рубежом, позволяет еще сильнее ощущать связь с исторической Родиной, а также популяризировать Казахстан в Украине.