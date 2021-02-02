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    14:18, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Школу казахского языка открыли в Харькове

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    ХАРЬКОВ. КАЗИНФОРМ - В Почетном консульстве Республики Казахстан в Харькове при содействии Посольства Казахстана в Украине начала функционировать школа казахского языка «Шанырак». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

    В числе учеников – представители казахской диаспоры, в основном дети, и местные граждане, которые проявляют интерес к Казахстану.

    При этом методология обучения построена не только на изучении казахского языка, но и традиций, культуры и обычаев казахского народа.

    Представители диаспоры дали высокую оценку открытию такой школы, поскольку ее деятельность способствует консолидации казахов за рубежом, позволяет еще сильнее ощущать связь с исторической Родиной, а также популяризировать Казахстан в Украине.


    Теги:
    Украина Соотечественники Образование МИД РК Интеграция и партнерство
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