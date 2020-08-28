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Школу-гимназию для одаренных детей имени Абая откроют в Шымкенте

28 Августа 2020 04:23
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Школу-гимназию для одаренных детей имени Абая откроют в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На августовском совещании в режиме онлайн руководитель управления образования города Шымкента Ж. Тажиева, отметила, что в новом учебном году откроется ряд образовательных учреждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-коммуникационный центр города.

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С начала нового учебного года в Шымкенте в честь 175-летия великого поэта Абая начнет функционировать Специализированная школа-гимназия для одаренных детей имени Абая Кунанбаева.

Новая школа для одаренных детей поможет развитию среднего образования и повышения качества обучения. Вот такую отличную новость в новом учебном году получили сотрудники сферы образования.


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#Образование   #Шымкент   #Абай  
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