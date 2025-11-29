Школьный запрет на смартфоны в Казахстане: почему закон остался формальностью

Что говорит закон

В прошлом году в Закон «Об образовании» были внесены изменения и дополнения. В пункте 10-1 статьи 47 указано:

«Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования за исключением случаев, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях».

А в нынешнем году депутаты закрепили норму, согласно которой, если ребенок держит в руках или использует мобильный телефон во время урока и тем самым препятствует учебному процессу, предусмотрен штраф.

В соответствии со статьей 409 Кодекса об административных правонарушениях, за «невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области образования, родителями или иными законными представителями» во время учебного и воспитательного процесса, взимается штраф в размере 5 МРП, что составляет 19 660 тенге.

Если нарушение повторится в течение года, сумма увеличивается до 20 МРП. Однако прежде родителям должно быть вынесено официальное предупреждение.

По информации Министерства просвещения, протокол по административному делу оформляют департаменты обеспечения качества в сфере образования.

Согласно статье 802 Кодекса об административных правонарушениях, основанием для его оформления могут служить обращения, поступившие от государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, а также материалы, опубликованные в СМИ.

Фото: Freepik

Для этого необходимо предоставить личные данные и доказательства — фото- или видеоматериалы, подтверждающие факт нарушения.

— Использовать смартфон во время учебного процесса или на перемене запрещено. Кратковременное использование допускается только в случаях, предусмотренных учебным планом, либо в чрезвычайных ситуациях. Такие ограничения введены для защиты здоровья учащихся — их зрения, психического состояния и т. д.; для снижения отвлекающих факторов на уроке; повышения концентрации; создания атмосферы живого общения; уменьшения зависимости от гаджетов и предотвращения онлайн-буллинга, — пояснили в Министерстве просвещения.

А как в других школах

Эту тему регулярно поднимает депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, который в социальных сетях делится результатами мировых исследований.

Несмотря на наличие закона, многие школы не используют предоставленную им возможность, и депутат открыто обратился к обществу с вопросом — почему?

— Рандомизированное исследование показало, какой эффект дает ограничение смартфонов в школе. В одном классе телефоны запретили, в другом все оставили по-прежнему. Результаты впечатляют: особенно у учеников с низкой успеваемостью показатели существенно улучшились. Сокращение отвлекающих факторов дало эффект, сравнимый со сменой «среднего учителя» на «очень хорошего». Похожие выводы были получены в Норвегии и Великобритании. Назарбаев Интеллектуальные школы, лицеи Білім-инновация и ряд других ведущих образовательных учреждений уже ввели запрет на использование смартфонов в школе. А остальные школы? Почему они не идут на этот шаг? Юридическая возможность для этого есть. Исследований достаточно. Лидерство проявляется именно в такие моменты — когда, даже если решение непростое, оно принимается ради правильной цели. Ведь речь идет о внимании ученика, его здоровье, характере и дисциплине, — написал Асхат Аймагамбетов.

В нашей стране есть школы, которые, опираясь на закон, ограничивают использование смартфонов. Некоторые сделали это еще задолго до того.

Например, Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей имени М. Кусаинова в Актюбинской области уже пять лет собирает телефоны у учеников.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Здесь действует утвержденное правило использования мобильных устройств, с которым полностью согласны родители учащихся.

Телефон можно использовать на уроке исключительно в учебных целях и только с разрешения учителя.

В остальное время устройство переводится в беззвучный режим или выключается. Средства связи учитель собирает и помещает в специальную коробку.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

— Каждый год при приеме ребенка в школу администрация объясняет внутренние правила и заключает договор с родителями. В договоре прямо указано, что во время учебного процесса держать телефон запрещено. Кроме того, школа имеет общежитие, где ребенок вечером может взять телефон, чтобы связаться с родными, а затем снова сдает его воспитателю. Во время занятий кураторы — классные руководители — собирают телефоны и возвращают их детям только во время обеденного перерыва. В интернате учащиеся отдыхают с 15:00 до 17:00, а с 17:00 до 19:00 готовятся к домашнему заданию, и в это время телефоны снова собираются. С 19:00 до 20:00 — ужин, а с 20:00 до 22:00 — свободное время, когда телефон разрешается использовать, после чего его снова сдают. Ночью телефоны детям не выдаются. Изначально возникали трудности: родители говорили, что это личная вещь их ребенка или что ребенок должен отвечать на звонки. Однако, если нужно, ребенок всегда может связаться с классным руководителем, — рассказывает директор Актюбинского областного специализированного лицея-интерната для одаренных детей им. М.Кусаинова Толеген Аймукатов.

Он отметил, что некоторые родители разрешали детям иметь обычный телефон исключительно как средство необходимой связи, при этом даже его нельзя использовать во время урока.

— Наш опыт заинтересовал и другие школы: когда к нам приезжают делегации из районов, им важно увидеть организацию работы. Такие правила должны открыто озвучиваться в начале учебного года и обсуждаться на родительских собраниях. Родители соглашаются, потому что это внутреннее правило школы. Иногда родители просят: «У моего ребенка есть смартфон, заберите его», так как видят зависимость. Они хотят, чтобы каникулы прошли спокойно, и телефон оказался в ящике, — пояснил директор.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

В школе также работает буфет, где принимаются наличные деньги. Если родитель находится далеко, деньги передаются куратору или ребенку — это дополнительная форма контроля.

— Это правило едино для всех. Ученики смотрят друг на друга: когда один сдает телефон, второй добровольно делает то же самое. Если бы телефоны отбирали силой, это вызвало бы агрессию. Только корректное объяснение дает результат, и поддержка родителей крайне важна. Мы воспитываем личность, способную принимать правильные решения. На некоторых уроках телефон может использоваться для выполнения задания, — добавила заместитель директора по учебной работе Мейрамгуль Нурбаева.

Родители против

С момента внесения изменений и дополнений в Закон об образовании прошел почти год.

Недавно сообщалось, что родители будут нести ответственность, если ребенок не выполняет требование, и предусмотрено административное наказание. Однако не все родители готовы принять эти меры.

— Основная проблема — негативное влияние телефонов на учебу. Поэтому мы проводим разъяснительную работу. Родители иногда говорят: «Нам нужно срочно связаться с ребенком». Мы разрешаем звонки во время перемен, а во время урока телефон должен быть сдан. Сейчас мы планируем установить специальный ящик, чтобы собирать все телефоны в одном месте. Если телефон не нужен на уроке, он остается в ящике и даже может быть заперт. При необходимости его можно использовать, в остальное время это лишь отвлекающий предмет. Как родитель, учитель и директор я считаю это правильным, — рассказала директор средней школы имени Г. Актаева Жания Романова.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Родители не возражают против того, чтобы телефоны собирались во время урока, но не соглашаются на требование сдавать их сразу при входе в школу.

— Если будет введен порядок сдачи телефонов при входе, мы обязательно уведомим родителей и получим их согласие. Если требуется срочная связь, можно звонить классному руководителю или администрации. Мы хотим объяснить это родителям. Они не согласны с правилом «сдавать телефоны при входе». Мы предлагаем сдавать их на уроках и разрешать брать на переменах. Если ребенок копирует готовое задание, он может не читать, что там написано. Использование телефонов во время СОР, СОЧ — ошибка. Пока мы предлагаем установить ящик прямо в классе, — добавила директор.

Любой учитель может заметить, что ученик использует телефон и принять меры. В одном случае телефон кладут в сумку, в другом — на край парты.

— Опытный учитель ничего не упустит. Иногда мы советуем ходить по классу во время урока, потому что пока мы еще не полностью запретили использование телефонов и не собираем их, — отметила директор.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Специальные ящики для телефонов — инициатива родителей

В некоторых классах актюбинских школ установлены специальные ящики для телефонов, на что родители дали согласие.

— Примерно два года назад сменился классный руководитель, и мы решили сделать специальный ящик. Родители собрали небольшую сумму и купили его. Сейчас каждый ребенок кладет телефон отдельно, ящик запирается, ключ хранит староста класса. Телефон собирают при входе и выдают только после уроков. Это правильное решение. Я советую детям вообще не приносить телефоны в школу. Для тех, кто живет далеко, это сложно, так как дети поздно возвращаются домой, телефон нужен для их безопасности, — рассказала Нуржамал Асанова.

Учителя также просят ограничить время пользования телефоном дома, чтобы дети не становились жертвами мошенников или онлайн-угроз.

Нарушение сна и усталость на уроках — частое явление.

— Мой ребенок-подросток сначала не хотел устанавливать приложение «Родительский контроль», но я объяснил, что могу проверять телефон в любое время, и он согласился. Недавно весь класс попал в чат «заработай деньги», где обещали миллионы. Учителя вовремя предупредили и проверили ситуацию. Классный руководитель ежедневно контролирует дисциплину и успеваемость. Даже если ребенок не учился, его имя учитывается, — рассказала родитель.

