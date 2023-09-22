Школьный автобус упал с обрыва в США

Двое взрослых погибли, несколько учащихся получили ранения при падении автобуса в овраг с высоты 50 футов в четверг в округе Ориндж, штат Нью-Йорк, заявила губернатор Кэти Хоукул на пресс-конференции, передает со ссылкой на CNN МИА «Казинформ».

В автобусе, который направлялся в лагерь в Грили, штат Пенсильвания, находились 40 учеников средней школы Фармингдейла и четверо взрослых, сообщил во время пресс-конференции подполковник Ричард Л. Маццоне из полиции штата Нью-Йорк.

Ранее представитель пожарной компании сообщил, что в результате аварии пострадали более 40 человек, пять человек в критическом состоянии. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.

Расследование ДТП продолжается.

Спасатели вытащили учащихся из автобуса и доставили в безопасное место в течение 45 минут после вызова.

Движение на автомагистрали временно приостановлено.