Школьница составила языковой портрет Кокшетау

Девятиклассница областной специализированной школы-интерната для одаренных детей им. Абая города Кокшетау Алима Сейсен изучила языковой портрет областного центра на основе анализа названий продуктовых магазинов. Такое исследование впервые было проведено в Кокшетау, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказали в пресс-службе управления образования Акмолинской области, девятиклассница работала над проектом под руководством учителя.

Каждый населенный пункт характеризуется своими названиями предприятий и магазинов. Такие названия фирм и магазинов - эмпоронимы.

- Идея работы возникла после рассуждения о языковом портрете города Кокшетау, роли названий магазинов, так как именно названия являются лицом города, привлекая внимание покупателей. Объектами исследования являются продуктовые магазины города Кокшетау - всего 333 магазина, - сообщила руководитель проекта, учитель русского языка и литературы Когаршин Жетписбаева.

По словам самой школьницы, она пришла к выводу, что чаще всего в роли эмпоронима выступают имена и отчества людей. Таких было выявлено 134. Так предприниматели показывают любовь к человеку, в честь которого назвали свой магазин. Но, несмотря на то, что сами владельцы магазинов любят так выражать свои чувства, это совсем неудобны для покупателей, потому как такие названия не несут никакой информации ни о магазине, ни о том, что продается в нем. Также часто собственники используют английские названия, которые также неудобны, так как не все знают английский язык.

- Вследствие социологического опроса среди жителей города, кроме магазина «Small», английских наименований не было выявлено. Это также говорит о том, что этот метод неэффективен. Закона, обязывающего предпринимателей называть магазины по каким-то определенным критериям, не существует, однако различные специалисты и люди на просторах интернета советуют выбирать короткие названия. Короткие названия легко запомнить, и они не перегружают клиента избытком информации, - пояснила Алима.

Как добавили в ведомстве, ранее никто не изучал названия продуктовых магазинов города Кокшетау, никаких выводов в этой области сформулировано не было. Поэтому Алима стала первым исследователем областного центра в этой сфере.

Девочка представила свое исследование на областном этапе конкурса научных работ, где заняла второе место.