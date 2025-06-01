РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Школьница из Актау разработала проект «Безопасный путь в школу»

    Учащаяся 10 класса школы №23 города Актау Аружан Кожаберди изучила опасные участки вокруг своей школы и подготовила предложения по их улучшению, разработав специальный проект, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аружан Кожаберди
    Фото: Аружан Кожаберди

    Аружан – участница программы по социальному лидерству для подростков. С целью принести пользу обществу она создала проект под названием «Safe Way to School» – «Безопасный путь в школу».

    – Я отнеслась к проекту с полной отдачей и чувством ответственности. Это было не просто задание, а реальный жизненный опыт. Этот проект важен для меня, потому что он направлен на решение проблемы, с которой мы сталкиваемся каждый день. Дети ежедневно подвергаются опасности по дороге в школу: отсутствуют тротуары, не работает уличное освещение, не хватает дорожных знаков, а водители не обращают внимания на пешеходов. Всё это ставит под угрозу жизнь любого ребёнка, – говорит Аружан.

    Живёт Аружан в 26 микрорайоне. Она собрала доказательства указанных проблем, опросив соседей, одноклассников и друзей. Так она выяснила, с какими рисками сталкиваются школьники на улицах каждый день.

    Аружан Кожаберди
    Фото: Аружан Кожаберди

    – Затем я встретилась с участковым полицейским нашего микрорайона, чтобы узнать, где чаще всего происходят аварии и на что стоит обратить внимание. Потом провела исследование дорожного движения, наблюдала за машинами и отмечала опасные места на карте, – рассказывает школьница.

    По данным, полученным от полицейского, в радиусе 500 метров от дома Аружан за два года произошло 35 дорожно-транспортных происшествий. Девочка нанесла эти данные на онлайн-карту.

    – В процессе реализации проекта я заметила множество проблем в своём микрорайоне. Особенно беспокоит нехватка пешеходных переходов и знаков вблизи школы, отсутствие светофоров при плотном движении транспорта. Часто водители превышают скорость и не пропускают пешеходов, что представляет опасность для детей, – говорит Аружан.

    Аружан Кожаберди
    Фото: Аружан Кожаберди

    Она подготовила конкретные предложения по решению проблем в соответствии с концепцией «Vision Zero» и сопроводила их фотографиями. В ближайшее время школьница планирует представить проект местным уполномоченным органам.

    – Я не могу оставаться равнодушной к вопросам безопасности людей, особенно детей. Поэтому я сделала этот проект полезным для общества. Хочу внести вклад в улучшение жизни людей, – говорит Аружан.

    Классный руководитель Аружан, Акзира Кулжанкызы, считает инициативу своей ученицы важной для всего общества.

    – Это исследование значимо не только для школы, но и для всего города. Безопасность детей на пути в школу – наша общая задача. Учащаяся ответственно подошла к своему проекту, собрала конкретные данные и предложения, – отметила педагог.

    Теги:
    Регионы Актау Безопасность школа Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают