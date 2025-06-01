Школьница из Актау разработала проект «Безопасный путь в школу»

Аружан – участница программы по социальному лидерству для подростков. С целью принести пользу обществу она создала проект под названием «Safe Way to School» – «Безопасный путь в школу».

– Я отнеслась к проекту с полной отдачей и чувством ответственности. Это было не просто задание, а реальный жизненный опыт. Этот проект важен для меня, потому что он направлен на решение проблемы, с которой мы сталкиваемся каждый день. Дети ежедневно подвергаются опасности по дороге в школу: отсутствуют тротуары, не работает уличное освещение, не хватает дорожных знаков, а водители не обращают внимания на пешеходов. Всё это ставит под угрозу жизнь любого ребёнка, – говорит Аружан.

Живёт Аружан в 26 микрорайоне. Она собрала доказательства указанных проблем, опросив соседей, одноклассников и друзей. Так она выяснила, с какими рисками сталкиваются школьники на улицах каждый день.

Фото: Аружан Кожаберди

– Затем я встретилась с участковым полицейским нашего микрорайона, чтобы узнать, где чаще всего происходят аварии и на что стоит обратить внимание. Потом провела исследование дорожного движения, наблюдала за машинами и отмечала опасные места на карте, – рассказывает школьница.

По данным, полученным от полицейского, в радиусе 500 метров от дома Аружан за два года произошло 35 дорожно-транспортных происшествий. Девочка нанесла эти данные на онлайн-карту.

– В процессе реализации проекта я заметила множество проблем в своём микрорайоне. Особенно беспокоит нехватка пешеходных переходов и знаков вблизи школы, отсутствие светофоров при плотном движении транспорта. Часто водители превышают скорость и не пропускают пешеходов, что представляет опасность для детей, – говорит Аружан.

Фото: Аружан Кожаберди

Она подготовила конкретные предложения по решению проблем в соответствии с концепцией «Vision Zero» и сопроводила их фотографиями. В ближайшее время школьница планирует представить проект местным уполномоченным органам.

– Я не могу оставаться равнодушной к вопросам безопасности людей, особенно детей. Поэтому я сделала этот проект полезным для общества. Хочу внести вклад в улучшение жизни людей, – говорит Аружан.

Классный руководитель Аружан, Акзира Кулжанкызы, считает инициативу своей ученицы важной для всего общества.