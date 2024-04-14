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    16:31, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Школьников Уральска переводят на дистанционное обучение

    дистанционное обучение
    Фото: unsplash

    С 15 апреля учебный процесс в школах Уральска будет организован в онлайн формате. Об этом сообщили в городском отделе образования, передает агентство Kazinform.

    — В связи с чрезвычайной ситуацией в регионе в целях обеспечения безопасности детей, на основании приказа Министерства просвещения Республики Казахстан от 27 ноября 2023 года № 349 и решением педагогического совета, в школах и организациях дополнительного образования с 15 апреля учебный процесс будет организован в в онлайн формате через платформы Вilimland.kz, Daryn.online, — говорится в сообщении.

    Ведутся организационные работы по обеспечению техническими средствами обучения учащихся школ.

    Родителей просят быть бдительными и следить за безопасностью детей.

    Теги:
    Уральск Образование Дистанционное обучение Паводки школа
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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