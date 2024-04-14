Школьников Уральска переводят на дистанционное обучение

С 15 апреля учебный процесс в школах Уральска будет организован в онлайн формате. Об этом сообщили в городском отделе образования, передает агентство Kazinform.

— В связи с чрезвычайной ситуацией в регионе в целях обеспечения безопасности детей, на основании приказа Министерства просвещения Республики Казахстан от 27 ноября 2023 года № 349 и решением педагогического совета, в школах и организациях дополнительного образования с 15 апреля учебный процесс будет организован в в онлайн формате через платформы Вilimland.kz, Daryn.online, — говорится в сообщении.