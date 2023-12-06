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    08:57, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Школьников Семея из-за непогоды перевели на дистанционный формат обучения

    дистанционное обучение
    Фото: Pixabay

    Школьников Семея перевели на дистанционный формат обучения, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    — 6 декабря 2023 года в городе Семей из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) занятия для учащихся 1- 9 классов 1 смены переводятся на дистанционный формат обучения, — сообщили в акимате.

    В ДЧС также сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий отменили занятия в Семее — с 1 по 9 класс, Абайском районе — с 1 по 11 класс, Бородулихинском районе — с 1 по 11 класс, Бескарагайском районе — с 1 по 8 класс. Занятия будут проводиться дистанционно.

    В ведомстве добавили, что по информации ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» области Абай на автодороге Семей-Караул (участок 0-182 км) вводится ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом, пассажирского автобуса.

    Теги:
    Семей Дистанционное обучение школа
    Руслан Шакабаев
    Автор
    Руслан Шакабаев
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