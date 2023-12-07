Школьников Атырау наградили за проект «музыкальных дорог» 

Школьников, презентовавших проект по дорожной безопасности, наградили в Атырау, сообщает Polisia.kz.

На масштабном научном фестивале «ABAY GYLYM FEST» учащиеся специализированной школы-лицея-интернат № 41 «Зияткер» города Атырау Азамат Тельманулы и Дарын Тлеккабыл презентовали проект — музыкальные полосы, которые представляют собой специальную разметку в виде рельефных линий, при проезде по которым шины автомобиля вибрируют и появляется звучание.

Главный полицейский региона Нурхат Уразбаев положительно оценил инициативу учащихся, встретился с ними и их руководителем и наградил благодарственными письмами.

Проект дороги, который воспроизводит музыкальные звуки, создаваемые рельефными линиями, важен для безопасности автомобиля на трассе. В настоящее время существующие на территории Атырауской области рельефные полосы бесшумны.

В «музыкальной дорожке», представленной учащимися, мелодия воспроизводится за счет соприкосновения колес автомобиля на определенной скорости с шумовой разметкой.

Такие полосы наносят в целях недопущения дорожно-транспортного происшествия по причине превышения скорости, а также утомленности или сна за рулем. Это помогает водителям сконцентрироваться на проезжей части.

Такие дороги существуют и в других странах. Например, в Дании такие полосы используются с 1995 года, а в Северной Корее — с 2006 года, в Японии — с 2007 года, в США — с 2008 года.

— Мы хотим, чтобы этот метод был эффективно реализован и в нашей стране. Ведь в Казахстане ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибает более 3 тысяч человек, травмируется более 30 тысяч жителей. Смертность при ДТП в республике в 11 раз выше, чем в Норвегии, — отмечают авторы проекта Азамат и Дарын.

Юные таланты рассказали, что в будущем будут искать новый проект в этом направлении.





