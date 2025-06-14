Школьников Алматы начнут обучать бережному отношению к воде

28 апреля этого года городской маслихат утвердил план по реализации Концепции «Таза Қазақстан» на 2025–2029 годы.

Одна из краткосрочных целей, предусмотренных планом – запуск проекта «Зеленая школа».

Как сообщили в управлении экологии Алматы в ответ на запрос Kazinform, в рамках этого проекта в 2026 году в школах будут проводиться классные часы на тему экономии воды.

– В школах учащимся будут объяснять важность рационального использования природных ресурсов, формировать экологическую культуру, а также обсуждать практические способы снижения потребления воды в быту и в школах, – сообщили в управлении экологии.

Напомним, в начале года на расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что вопрос использования водосберегающих технологий является крайне актуальным.

Кроме того, Глава государства на международной конференции заявил о климатических угрозах для региона – тают ледники, идет опустынивание, растет дефицит воды.