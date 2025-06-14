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    20:51, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Школьников Алматы начнут обучать бережному отношению к воде

    В Алматы будут проводиться классные часы, направленные на формирование культуры экономии воды среди детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Республиканский форум «Kids and Innovation» — новые горизонты дошкольного образования
    Фото: Адиль Саптаев / Kazinform

    28 апреля этого года городской маслихат утвердил план по реализации Концепции «Таза Қазақстан» на 2025–2029 годы.

    Одна из краткосрочных целей, предусмотренных планом – запуск проекта «Зеленая школа».

    Как сообщили в управлении экологии Алматы в ответ на запрос Kazinform, в рамках этого проекта в 2026 году в школах будут проводиться классные часы на тему экономии воды.

    – В школах учащимся будут объяснять важность рационального использования природных ресурсов, формировать экологическую культуру, а также обсуждать практические способы снижения потребления воды в быту и в школах, – сообщили в управлении экологии.

    Напомним, в начале года на расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что вопрос использования водосберегающих технологий является крайне актуальным.

    Кроме того, Глава государства на международной конференции заявил о климатических угрозах для региона – тают ледники, идет опустынивание, растет дефицит воды.

    Теги:
    Таза Қазақстан Образование Алматы школа
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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