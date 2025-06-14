Школьников Алматы начнут обучать бережному отношению к воде
В Алматы будут проводиться классные часы, направленные на формирование культуры экономии воды среди детей, передает корреспондент агентства Kazinform.
28 апреля этого года городской маслихат утвердил план по реализации Концепции «Таза Қазақстан» на 2025–2029 годы.
Одна из краткосрочных целей, предусмотренных планом – запуск проекта «Зеленая школа».
Как сообщили в управлении экологии Алматы в ответ на запрос Kazinform, в рамках этого проекта в 2026 году в школах будут проводиться классные часы на тему экономии воды.
– В школах учащимся будут объяснять важность рационального использования природных ресурсов, формировать экологическую культуру, а также обсуждать практические способы снижения потребления воды в быту и в школах, – сообщили в управлении экологии.
Напомним, в начале года на расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что вопрос использования водосберегающих технологий является крайне актуальным.
Кроме того, Глава государства на международной конференции заявил о климатических угрозах для региона – тают ледники, идет опустынивание, растет дефицит воды.