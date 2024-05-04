Школьники области Жетысу получили доступ к Starlink

55 школ области Жетысу в пилотном режиме подключаются к интернету с применением технологии «Starlink». Из них 4 школы Коксуского района на сегодняшний день уже получили доступ к высокоскоростному интернету по данной технологии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу.

Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК направило порядка 250 терминалов «Starlink» в три региона страны. Из которых 55 доставлено в область Жетысу.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

По данным областного управления образования, в пилотный проект, в рамках которого к интернету подключат 2 тыс. сельских школ республики, входят и школы Жетысу.

— Для участия в этом проекте мы представили список из 55 школ области. Из них 5 в Аксуском, 15 — Алакольском, 11– Каратальском, 8 — в Коксуском, 6 — в Кербулакском, 5 — в Сарканском, 4 — Панфиловском, 1 — Ескельдинском районах. На эти цели выделено 65,9 млн. тенге. На сегодняшний день в школах сел Мамбет, Талапты, Каблиса, Мусабек Коксуского района установлены терминалы «Starlink», подключен интернет. До конца мая планируется присоединение оставшихся 51 школы, — говорится в сообщении управления.

Одной из школ, где интернет подключен благодаря технологии «Starlink», является средняя школа имени Кабан жырау в селе Каблиса Коксуского района. В этой малокомплектной школе сейчас учатся 170 учеников, которых обучают 30 учителей. Это небольшое учебное заведение теперь получило доступ к качественному интернету. По словам директора школы Куандыка Мухаметченова, ІТ-специалисты установили специальное оборудование на крыше здания и в кабинете информатики.

— Ранее школа была подключена к интернет-соединению АО «Казахтелеком». Скорость была медленной. Теперь благодаря технологии «Starlink» скорость интернета достигает 150 Мбит/с. Теперь учителя и учащиеся начали полноценно пользоваться интернетом, используя интерактивную доску в этом кабинете, проводя онлайн-уроки на платформе «Zoom», а также используя ноутбуки для поиска дополнительной, нужной для занятий информации. Как бы ни было, но качественный интернет влияет на качество образования, — говорит К. Мухаметченов.

После установки терминалов средняя скорость интернета в школах достигает 200 Мбит/с.