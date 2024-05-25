Школьники из СКО вернулись после отдыха в учебно-оздоровительных лагерях «Балдаурен»
Дети из семей, пострадавших от паводка, отдохнули в учебно-оздоровительных лагерях «Балдаурен». Сегодня на перроне железнодорожного вокзала Петропавловска встречали 96 школьников из Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата СКО.
По инициативе Министерства просвещения Республики Казахстана в учебно-оздоровительном комплексе специально организовали дополнительную смену.
- Я приехала в Балдаурен 6 мая. Мы добрались туда на поезде, потом поехали на автобусе. Когда мы приехали, нас встретили вожатые, с улыбкой, с радостью. Они нас сначала распределили по комнатам, уже утром нас разделили на отряды. Мы выступали на сцене, танцевали, у нас были дискотеки, различные мероприятия. Еще была спортивная игра, где участвуют все отряды: младшие, средние, старшие. Я принимала участие в соревновании, мы заняли второе место, - рассказала жительница с.Большая Малышка Валерия Буконина.
Ребята отдыхали 20 дней. К слову, 37 детей из района Шал акына и 9 школьников из района имени Г. Мусрепова вернулись из оздоровительного центра города Конаев Алматинской области. Учащиеся из Петропавловска, Есильского, Кызылжарского районов отдохнули в лагере Щучинска Акмолинской области.