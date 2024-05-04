Школьники и студенты Карагандинской области смогут подрабатывать летом

Студентам и школьникам старше 16 лет в Карагандинской области предлагают подработку летом, во время каникул. Зарплата составит 40 МРП в месяц – это около 148 тыс. тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для этого молодым людям необходимо обратиться в карьерные центры по месту жительства.

— Студенты и учащиеся старших классов! Карьерные центры по Карагандинской области объявляют о возможности трудоустройства молодежи старше 16 лет на летний период. Работа в каникулярное время — это вид трудовой деятельности, организуемый карьерными центрами для обеспечения временной занятости. Не требуется предварительной профессиональной подготовки, — говорится в обращении областного Центра трудовой мобильности.

Какие документы для этого потребуются?

Письменное разрешение родителей (если нет 18 лет). Документ, удостоверяющий личность. Свидетельство о рождении (если нет 18 лет). Справка с места учёбы. Справка о наличии банковского счёта.

По всем вопросам можно обратиться по номеру Whatsapp: 8-775-644-35-80.

В Центре трудовой мобильности ответили на наиболее часто задаваемые вопросы.

1. Когда можно получить направление на работу?

— Выдача направлений начнётся ориентировочно с середины мая 2024 года.

2. Куда обращаться?

— Для получения направления на работу родитель вместе с ребёнком (если нет 18 лет) обращается в Карьерный центр по месту жительства.

3. Можно ли участвовать 14-летнему ребёнку?

— Нет, приём на работу строго с 16 лет, так как требуется удостоверение личности.

4. В чем суть работы? Что нужно делать?

— Карьерными центрами заключаются договоры с организациями их города/района, тем самым формируется список различных вакансий. Перечень вакансий вы сможете изучить в Карьерном центре и самостоятельно выбрать подходящую вам работу.

5. Какая заработная плата?

— Заработная плата составляет 40 МРП в месяц (до вычета отчислений, налогов и т. д.).

6. Какой график работы?

— График работы зависит от организации, в которой вы будете работать. В основном это 8-часовой рабочий день, 5/2.

Информация о государственных программах для молодёжи регулярно размещается на странице в Instagram Центра трудовой мобильности Карагандинской области.