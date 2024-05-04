Школьники и студенты Карагандинской области смогут подрабатывать летом
Студентам и школьникам старше 16 лет в Карагандинской области предлагают подработку летом, во время каникул. Зарплата составит 40 МРП в месяц – это около 148 тыс. тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Для этого молодым людям необходимо обратиться в карьерные центры по месту жительства.
— Студенты и учащиеся старших классов! Карьерные центры по Карагандинской области объявляют о возможности трудоустройства молодежи старше 16 лет на летний период. Работа в каникулярное время — это вид трудовой деятельности, организуемый карьерными центрами для обеспечения временной занятости. Не требуется предварительной профессиональной подготовки, — говорится в обращении областного Центра трудовой мобильности.
Какие документы для этого потребуются?
- Письменное разрешение родителей (если нет 18 лет).
- Документ, удостоверяющий личность.
- Свидетельство о рождении (если нет 18 лет).
- Справка с места учёбы.
- Справка о наличии банковского счёта.
По всем вопросам можно обратиться по номеру Whatsapp: 8-775-644-35-80.
В Центре трудовой мобильности ответили на наиболее часто задаваемые вопросы.
1. Когда можно получить направление на работу?
— Выдача направлений начнётся ориентировочно с середины мая 2024 года.
2. Куда обращаться?
— Для получения направления на работу родитель вместе с ребёнком (если нет 18 лет) обращается в Карьерный центр по месту жительства.
3. Можно ли участвовать 14-летнему ребёнку?
— Нет, приём на работу строго с 16 лет, так как требуется удостоверение личности.
4. В чем суть работы? Что нужно делать?
— Карьерными центрами заключаются договоры с организациями их города/района, тем самым формируется список различных вакансий. Перечень вакансий вы сможете изучить в Карьерном центре и самостоятельно выбрать подходящую вам работу.
5. Какая заработная плата?
— Заработная плата составляет 40 МРП в месяц (до вычета отчислений, налогов и т. д.).
6. Какой график работы?
— График работы зависит от организации, в которой вы будете работать. В основном это 8-часовой рабочий день, 5/2.
Информация о государственных программах для молодёжи регулярно размещается на странице в Instagram Центра трудовой мобильности Карагандинской области.