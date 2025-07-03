Школьники Астаны отметили День столицы творчеством и традициями

Цель фестиваля — воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, уважения к национальной культуре, возрождение исторических традиций и развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Фестиваль прошёл на нескольких тематических площадках. В юрте дети осваивали традиционные ремёсла: прядение, ткачество, работу с шерстью, камышом и бисером. На площадке школьники соревновались в национальных играх — бес тас, асык ату, тогызкумалак.

Отдельный интерес вызвали занятия по декоративно-прикладному искусству: плетение камчи, работа с проволокой, рисование. В STEM-зоне дети собирали роботов, создавали инженерные проекты и пробовали себя в программировании. Завершающим аккордом стал творческий блок: выставка макетов «Моя Астана», видеопоказ «Один день в Астане», интеллектуальные игры и концерт.

Фото: Қарлығаш Қожабек/ Kazinform

Фото: Қарлығаш Қожабек/ Kazinform

— Основная цель этнолагеря — передача подрастающему поколению забывающихся казахских традиций и обычаев, а также продвижение и популяризация национальных ценностей. Именно с этой целью лагерь ежегодно организуется на базе нашей школы, — сказала директор школы-гимназии №86 Гульмира Ораловна Оразбекова.

По ее словам, в школе этнолагерь функционирует уже четвёртый год подряд. В прошлом году он охватил около тысячи детей, в этом году планируется аналогичный охват

В рамках лагеря работают около десяти кружков и мастерских, включая «Школу бабушек», в которой участвуют 25 бабушек — все они являются родственницами учеников. Женщины обучают детей традиционным ремёслам, делятся знаниями и участвуют в воспитательном процессе.

— Как только был открыт этнолагерь, мы сразу же создали «Школу бабушек». Все участницы — бабушки учеников нашей школы. Кроме того, у нас действуют «Школа отцов» и «Школа матерей». Так как бабушки заинтересованы в воспитании своих внуков, они активно участвуют в жизни лагеря и делятся своим опытом и знаниями с детьми, — отметила директор.

Своей оценкой проекта поделилась и председатель «Школы бабушек» Назгуль Абдрахманова.

— Воспитание подрастающего поколения в духе национальных традиций имеет особую значимость. Мы не только передаём детям навыки и знания, но и возвращаем к жизни утраченные элементы нашей культуры. В этом смысле школа стала настоящим центром возрождения традиций, - подчеркнула Назгуль Абдрахманова.

По словам организаторов, фестиваль стал важной частью комплексной программы по воспитанию, развитию и вовлечению детей в национальную культуру и творчество. Родители, принявшие участие в мероприятии, выразили искреннюю признательность педагогам и администрации школы за сохранение духовных ценностей и создание яркой и содержательной среды для летнего отдыха школьников.

Фото: Қарлығаш Қожабек/ Kazinform