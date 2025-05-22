Школьникам Астаны рассказали о вреде наркотиков и важности ЗОЖ

По словам организаторов, главная цель встречи — формирование у подрастающего поколения стойкого неприятия к употреблению наркотических веществ, повышение уровня осведомленности о рисках зависимого поведения, а также укрепление ценностей здорового и активного образа жизни.

Отмечается, что мероприятие организовано в рамках социального заказа управления внутренней политики Астаны.

Перед школьниками выступили специалисты частного научного учреждения «Демеу» — психолог Алия Аренова и педагог-психолог Жазира Баукенова. Они обсудили с учащимися актуальные вопросы, связанные с профилактикой наркомании, а также механизмы защиты от деструктивных влияний и рискованного поведения, ответили на интересующие вопросы.

По словам лекторов, в большинстве случаев подростки впервые пробуют наркотики из-за влияния окружения: в частности, 51,1% детей делают это «за компанию», еще 45,8% — из любопытства. Также среди причин специалисты называют конфликты в семье и проблемы с учебой.

— Каждый человек должен осознать, что здоровье и жизнь — это то, что он получил от своих предков и что должен сохранить, чтобы передать будущим поколениям, — подчеркнула психолог Алия Аренова.

Фото: центр Демеу

Специалисты подробно рассказали о негативных последствиях употребления наркотиков: они сокращают жизнь, разрушают психику, вызывают тяжелую зависимость, негативно сказываются на внешности и приводят к серьезным личным и социальным проблемам.

Они перечислили конкретные и наиболее опасные последствия:

заражение ВИЧ/СПИДом, которое зачастую приводит к неминуемой гибели;

передозировка, нередко заканчивающаяся мгновенной смертью;

криминальное окружение, в котором убийства наркозависимых становятся обычным явлением;

тяжелое эмоциональное состояние, когда жить становится настолько «хорошо», что дальше — не хочется.

Чтобы усилить эффект, лекторы приводили примеры известных людей, чьи жизни трагически оборвались из-за наркотической зависимости.

Школьникам также объяснили, как реагировать на предложения употребить наркотики, и какие фразы помогут твердо сказать «нет» и оградить себя.

Фото: центр Демеу

Организаторы считают, что подобные встречи со школьниками способствуют развитию критического мышления у молодежи и формированию устойчивых личностных установок, направленных на отказ от вредных привычек.

К слову, по данным Министерства здравоохранения, в стране на динамическом наблюдении находятся 166 несовершеннолетних от 7 до 17 лет. Это данные, сформированные ведомством, на 26 марта 2025 года.

Медицинская помощь наркозависимым осуществляется в 207 кабинетах психического здоровья при районных больницах, в 83 первичных центрах психического здоровья при городских территориальных поликлиниках.