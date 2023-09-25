Школьник упал с лестницы в Астане: заведено уголовное дело
Уголовное дело завели по факту падения мальчика с лестницы в столичной школе. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева, передает МИА «Казинформ».
- Я на связи с мамой. Мальчик на данный момент в состоянии средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Сознание – ясное. На вопросы отвечает, инструкции выполняет. Когнитивные функции сохранены. Зрачки равные, фотореакция сохранена. Комы не было. Уголовное дело в отношении руководства заведено. Проводится проверка по факту качества подготовки школы к учебному году, - проинформировала в Instagram Динара Закиева.
Ранее сообщалось, что в Сети распространилась информация о ребенке, который впал в кому после падения в школе.
- Учащийся школы-гимназии 14 города Астаны упал с лестницы, когда поднимался на 2 этаж (перила есть). По словам мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана скорая помощь, - прокомментировали в столичном управлении образования.