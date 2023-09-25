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    13:51, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Школьник упал с лестницы в Астане: заведено уголовное дело

    Уголовное дело

    Уголовное дело завели по факту падения мальчика с лестницы в столичной школе. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева, передает МИА «Казинформ».

    - Я на связи с мамой. Мальчик на данный момент в состоянии средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Сознание – ясное. На вопросы отвечает, инструкции выполняет. Когнитивные функции сохранены. Зрачки равные, фотореакция сохранена. Комы не было. Уголовное дело в отношении руководства заведено. Проводится проверка по факту качества подготовки школы к учебному году, - проинформировала в Instagram  Динара Закиева.

    Ранее сообщалось, что в Сети распространилась информация о ребенке, который впал в кому после падения в школе.

    - Учащийся школы-гимназии 14 города Астаны упал с лестницы, когда поднимался на 2 этаж (перила есть). По словам мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана скорая помощь, - прокомментировали в столичном управлении образования.

    Теги:
    Происшествия школа Дети Астана
    Автор
    Ринат Дусумов
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