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    17:38, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Школьник упал с лестницы в Астане: общественники вступились за уволенного директора

    Мухтар Холдорбеков/ МИА «Казинформ»
    Фото: Мухтар Холдорбеков/ МИА «Казинформ»

    Привлекать общественность при расследовании трагических и несчастных случаев в школах предложила президент общественного фонда «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - К сожалению, мы видим, что когда ребенок избит и у него видны синяки, это сразу можно заметить в школе, но мы видим, что в школе учителя об этом умалчивают, потому что есть серьезная проблема, когда директора школ за какие-то нарушения оказываются сами наказанными и это их пугает. Они стараются скрыть, даже сексуальное насилие они стараются скрыть. Это серьезная проблема, - сказала Зауреш Батталова на заседании Общественной палаты при Мажилисе, где рассматривался вопрос ужесточения наказания за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.

    В качестве примера эксперт привела недавно случившуюся ситуация в одной из столичных школ.

    - Буквально на днях в Астане мальчик упал со второго этажа и сняли с работы директора школы, больше ничего лучшего не придумали, а ведь проблематика вообще в другом. Директор школы не может с каждым учеником ходить за руку и спускать его с лестницы, это вообще неправильное решение. Если у него есть действительно нарушения, то надо его за это привлекать, но надо провести расследование. Мне кажется, на этот взгляд, как раз нужно ставить вопрос о том, чтобы было расследование со стороны общественности. Расследование с участием общественности вот таких событий надо расширять, надо вовлекать (общественность), - подчеркнула Зауреш Батталова.

    Ранее сообщалось, что что учащийся школы-гимназии 14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. При этом перила в учебном заведении есть. По словам мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. В результате инцидента директора школы уволили. 

    Теги:
    Астана Безопасность школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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