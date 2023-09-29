Школьник упал с лестницы в Астане: общественники вступились за уволенного директора

Привлекать общественность при расследовании трагических и несчастных случаев в школах предложила президент общественного фонда «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- К сожалению, мы видим, что когда ребенок избит и у него видны синяки, это сразу можно заметить в школе, но мы видим, что в школе учителя об этом умалчивают, потому что есть серьезная проблема, когда директора школ за какие-то нарушения оказываются сами наказанными и это их пугает. Они стараются скрыть, даже сексуальное насилие они стараются скрыть. Это серьезная проблема, - сказала Зауреш Батталова на заседании Общественной палаты при Мажилисе, где рассматривался вопрос ужесточения наказания за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.

В качестве примера эксперт привела недавно случившуюся ситуация в одной из столичных школ.

- Буквально на днях в Астане мальчик упал со второго этажа и сняли с работы директора школы, больше ничего лучшего не придумали, а ведь проблематика вообще в другом. Директор школы не может с каждым учеником ходить за руку и спускать его с лестницы, это вообще неправильное решение. Если у него есть действительно нарушения, то надо его за это привлекать, но надо провести расследование. Мне кажется, на этот взгляд, как раз нужно ставить вопрос о том, чтобы было расследование со стороны общественности. Расследование с участием общественности вот таких событий надо расширять, надо вовлекать (общественность), - подчеркнула Зауреш Батталова.

Ранее сообщалось, что что учащийся школы-гимназии 14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. При этом перила в учебном заведении есть. По словам мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. В результате инцидента директора школы уволили.