Школьник сообщил в полицию о бомбе и террористах в Костанае

В Костанае установлен школьник, сообщивший о бомбе и террористах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

6 июня на телефон экстренной службы поступил звонок, где абонент детским голосом сообщил о заложенном взрывном устройстве и о террористах в одной из школ областного центра. В ходе ОПМ сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП был установлен 9-летний ребенок. Как выяснилось, он гулял на улице и решил таким образом развеселить друзей. На место происшествия выезжали специальные службы, проводилась эвакуация персонала и администрации школы

— По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело, ведется следствие. К тому же будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер к родителям, — отметил исполняющий обязанности начальника управления Сабит Ибраемов.

В полиции предупреждают, что за распространение информации, не соответствующей действительности предусмотрена уголовная ответственность.