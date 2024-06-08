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    22:00, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Школьник сообщил в полицию о бомбе и террористах в Костанае

    Школьник сообщил в полицию о бомбе и террористах в Костанае
    Фото: Polisia.kz

    В Костанае установлен школьник, сообщивший о бомбе и террористах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    6 июня на телефон экстренной службы поступил звонок, где абонент детским голосом сообщил о заложенном взрывном устройстве и о террористах в одной из школ областного центра. В ходе ОПМ сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП был установлен 9-летний ребенок. Как выяснилось, он гулял на улице и решил таким образом развеселить друзей. На место происшествия выезжали специальные службы, проводилась эвакуация персонала и администрации школы

    — По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело, ведется следствие. К тому же будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер к родителям, — отметил исполняющий обязанности начальника управления Сабит Ибраемов.

    В полиции предупреждают, что за распространение информации, не соответствующей действительности предусмотрена уголовная ответственность.

    Теги:
    Регионы Казахстана Дети Полиция Костанайская область Костанай школа
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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