Школьник из Шымкента представит Казахстан на языковой олимпиаде в Германии

Ученик 10-го класса шымкентской школы-гимназии № 1 им. А. С. Пушкина Егор Курносов представит нашу страну в финале Международной олимпиады по немецкому языку. 15-летний шымкентец был признан лучшим в Казахстане школьником, владеющим языком Гете на уровне B-1. В интервью агентству Kazinform талантливый старшеклассник рассказал о своем увлечении немецким языком и о том, как участие в дебатах, в которых Егор Курносов также был признан лучшим среди учеников 9-11 классов Шымкента, помогают ему расширять кругозор и добиваться поставленных целей.

На языке Гете

По словам Егора, немецким языком он увлекся в 11 лет, после того, как побывал с родителями в туристической поездке по городам Германии.

— Меня заинтересовала эта страна, и чтобы получше ее узнать, я принял решение учить немецкий язык. По возвращении домой, родители стали искать мне репетитора, и, в итоге, я попал на уроки к прекрасному педагогу Нелли Павловне Даниленко, которая за четыре года научила меня свободно владеть языком. Я читаю книги на немецком, смотрю фильмы и телепередачи, и спокойно общаюсь с носителями языка. Хотя, на первых порах было сложно вникнуть в грамматику, лексику, освоить правильное произношение. Вначале у меня было два часовых урока в неделю. Потом мы увеличили как количество уроков, так и их продолжительность. И сейчас я посвящаю немецкому языку около 5-6 часов в неделю с педагогом и столько же, а иногда и больше, трачу на самостоятельные занятия, — поделился Егор.

Фото: из личного архива Егора Курносова

В олимпиадах по немецкому языку старшеклассник участвует с начала текущего года. Говорит, что и раньше был готов продемонстрировать свои знания языка, но по линии олимпиад «Дарын» такие состязания начинаются только с 9 класса.

В январе Егор занял первое место на олимпиаде «Дарын», а уже в марте стал победителем городского этапа международной олимпиады, проводимой Гете-институтом среди старшеклассников, чьи близкие родственники не являются носителями языка. По возрасту школьник не смог участвовать в республиканском этапе «Дарына», зато смог отлично показать себя на международных состязаниях.

В марте же Егор защитил честь Шымкента на республиканском этапе международной олимпиады, проходившей в Алматы и собравшей участников практически из всех регионов Казахстана.

— Международный этап олимпиады, проводимой Гете-институтом, проходит раз в два года, а национальные этапы — каждый год. Их победителей отправляют за счет института в один из летних лагерей Германии или Австрии. В этом году проводится международный этап. Участие в нем примут школьники-победители национальных этапов, из 70 с лишним стран мира. Для меня большая честь представлять Казахстан на олимпиаде в Германии, и я приложу все усилия, чтобы выступить достойно, — добавил старшеклассник.

В своих силах Егор уверен, ведь и оба национальных этапа талантливый подросток выиграл без труда.

— В Международном этапе олимпиады участвуют победители трех уровней владения немецким языком — «А-2», «В-1» и «В-2». У нас в Казахстане республиканский этап проводился среди ребят с уровнем «А-1» и «В-1». Так как я был настроен на уровень «В-2», задания для меня были не слишком сложными, — поделился Егор.

Финальный этап Международной олимпиады будет проходить в городе Геттинген с 15 по 22 июля. Вне зависимости от результата, Егор намерен продолжить изучение немецкого языка и повысить степень владения до уровня «С-1», дающего возможность обучения в вузах Германии. Помимо русского и немецкого, школьник владеет разговорным казахским и английским языками. В планах — изучение итальянского.

Дебют в дебатах

Участие в дебатах и уже многочисленные победы в дебатных турнирах разного уровня — еще одно серьезное достижение Егора Курносова.

— Дебатное движение в Казахстане хорошо развито. Дважды в год проводятся республиканские чемпионаты по дебатам на казахском, русском и английском языках. Проводятся они по американскому парламентскому формату, когда соревнуются две команды, состоящие из двух человек, представляющих правительство и оппозицию. На турнире дается определенная, выбранная случайным образом тема. Обсуждать дебатеры могут все, что угодно — начиная с того, где лучше жить — в городе или ауле, и заканчивая рассуждениями о том, нужно ли человечеству вторгаться в жизнь других планет, — поделился юный собеседник.

За два года участия в работе школьного дебатного клуба Егор неоднократно становился победителем районных и городских турниров. В середине апреля, вместе с одноклассником он выиграл городской турнир дебатов среди учащихся 9-11 классов, обыграв сильнейшую городскую команду школы № 38. В 2024 году Егору Курносову было присвоено звание «Лучшего спикера».

— Мне очень нравится участвовать в дебатах. В первую очередь, это меняет мировоззрение. И дело даже не только в том, что любую ситуацию мы рассматриваем с позиции «за» и «против». Главное в дебатах — это возможность выстроить причинно-следственную связь, докопаться до сути того или иного процесса и определить, к примеру, действительно ли то, что общество считает приемлемым, является таковым, а если, да, то почему это так. Другими словами, дебаты учат опровергать даже неопровержимые вещи. Это очень хорошая тренировка для ума. Кроме того, дебаты опосредованно улучшают навыки коммуникации, так как мы учимся не только отстаивать свою позицию, но и понимать других людей, — добавил старшеклассник.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

У Егора Курносова уже есть своя аудитория поклонников, которые приходят на турниры исключительно ради него. За два года участия в дебатном клубе, он стал примером для подражания для многих ребят. И сегодня Егор не только участвует в турнирах, но и помогает готовить другие команды.

Во многом благодаря дебатам наш юный герой уже определился с выбором профессии, выбрав юридическую стезю.

— Я хочу стать адвокатом. Мне интересна юриспруденция, нравится изучать законы и официальные документы. Привлекает и то, что я смогу использовать свои ораторские навыки, которые планирую и дальше развивать, — поделился собеседник.

Егор хорошо учится по всем предметам, но наилучших результатов достигает по предметам общественно-гуманитарного цикла. В арсенале его побед также первое место на городском конкурсе проектов по истории Казахстана, которое он занял еще будучи учеником 4 класса. Его проект об истории Шымкента тогда был признан лучшим в городе, а потом и лучшим в Казахстане в категории «Регионоведение». В планах на 10 класс подготовка проекта по основам права.

Лучшие из лучших

На днях Егор, в числе еще 30-ти лучших школьников Казахстана был приглашен на встречу с министром просвещения РК Гани Бейсембаевым. По информации пресс-службы Министерства просвещения РК, в преддверии Международного дня защиты детей в столицу прибыли школьники, отличившиеся в учебе, лидеры детских движений и дети-герои, спасшие жизни людей. Заслуги ребят были отмечены благодарственными письмами министра просвещения РК и сертификатами на отдых в лагере для одаренных детей «Балдаурен» в Боровом. Награжден таким сертификатом и Егор Курносов.