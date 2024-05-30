Школьник из Астаны спас тонущего пятилетнего мальчика

В Астане ученик 11 класса Марлен Кошербай совершил героический поступок и спас тонущего в реке ребенка, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

Ученик 11 «А» класса школы-гимназии № 52 Марлен Кошербай спас тонущего в реке ребенка рядом с одним из столичных домов.

Около 11 часов дня 12 мая Марлена разбудила младшая сестра, сообщив о том, что в реке тонет мальчик. Он побежал к реке у дома, и вытащил тонущего из воды.

Марлен Кошербай — отличник учебы, активно занимается спортом. В весовой категории 55 кг на Открытом первенстве Астаны среди юниоров по борьбе на поясах он выиграл золото, является обладателем ІІ места в турнире «Аршалы Барысы». С детства участвует в спортивной игре кокпар.

По его словам, когда увидел, что маленький ребенок попал в беду, то бросился ему на помощь без всяких раздумий.

За проявленное мужество и подвиг Марлена наградили от имени управления образования и департамента по ЧС Астаны.