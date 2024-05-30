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    20:16, 29 Май 2024 | GMT +6

    Школьник из Астаны спас тонущего пятилетнего мальчика

    Школьник из Астаны спас тонущего пятилетнего мальчика
    Фото: акимат Астаны

    В Астане ученик 11 класса Марлен Кошербай совершил героический поступок и спас тонущего в реке ребенка, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

    Ученик 11 «А» класса школы-гимназии № 52 Марлен Кошербай спас тонущего в реке ребенка рядом с одним из столичных домов.

    Около 11 часов дня 12 мая Марлена разбудила младшая сестра, сообщив о том, что в реке тонет мальчик. Он побежал к реке у дома, и вытащил тонущего из воды.

    Марлен Кошербай — отличник учебы, активно занимается спортом. В весовой категории 55 кг на Открытом первенстве Астаны среди юниоров по борьбе на поясах он выиграл золото, является обладателем ІІ места в турнире «Аршалы Барысы». С детства участвует в спортивной игре кокпар.

    По его словам, когда увидел, что маленький ребенок попал в беду, то бросился ему на помощь без всяких раздумий. 

    За проявленное мужество и подвиг Марлена наградили от имени управления образования и департамента по ЧС Астаны.

    Школьник из Астаны спас тонущего пятилетнего мальчика
    Фото: акимат Астаны
    Теги:
    ДЧС Спасение Регионы Казахстана Регионы Образование Астана Видео Происшествия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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