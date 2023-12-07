Школьные занятия перевели на дистанционку в СКО

В Северо-Казахстанской области из-за сильных морозов занятия в школах перевели на дистанционный формат, передает корреспондент агентства Kazinform.

Столбик термометра в регионе опустился до 30 градусов мороза. Учащиеся 0-11 классов сегодня остались дома и будут учиться в режиме онлайн.

Морозная погода, по прогнозам синоптиков, продержится несколько суток. Сегодня, 7 декабря, по данным филиала РГП «Казгидромет», ожидается небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем — 27-32 мороза с дальнейшим понижением.

Завтра, 8 декабря, прогнозируется погода без осадков. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Столбик термометра ночью опустится до 33-38 градусов, на севере — до минус 41, днем — 28-33 мороза.

В пятницу, 9 декабря, в северных районах области пройдет снег, низовая метель. Ночью температура воздуха составит — 33-38 мороза, на севере — минус 41, днем — 26-31 мороза.