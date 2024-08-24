Школьные сборы – не менее 70 тысяч тенге потратят родители на одного ребенка

Впереди новый учебный год, а значит, родителям предстоят расходы на сборы детей-школьников. Корреспондент агентства Kazinform подсчитала, в какую минимальную сумму обойдутся покупки для учеников в этом году.

В обязательный список покупок входят школьная и спортивная форма, обувь, рюкзак и канцелярские принадлежности.

Одежда и обувь

Современные родители зачастую приобретают одежду и обувь на популярных маркет-плейсах. На одном из них, пользующихся популярностью среди жителей всех регионов, самый простой спортивный костюм для школьника можно купить по цене от 6000 тенге. Кроссовки здесь же можно найти за 4000 тысячи тенге. Белую футболку на физкультуру — от 1 500 тенге. Итого спортивная форма обойдется минимум в 11 500 тенге.

Многие школы требуют установленную внутренними документами форму. Обычно ее отшивают местные предприятия. Например, в Петропавловске школьная форма для девочки из юбочки и жилета будет стоит от 15 300 тенге, для мальчика из брюк и жилета — 19 200 тенге. Белая блузка и рубашка на маркетплейсе стоят от 6000 тенге, соответственно. Обычно их требуется две, значит, общая стоимость возрастет вдвое — 12 000 тенге. Туфли для девочки и для мальчика — от 9000 тенге. Плюс к этим предметам нужно приобрести две-три пары носок, колготы для девочек, нижнее белье — на все понадобится еще 6000-8000 тенге.

Рюкзак и канцелярия

При подсчете стоимости рюкзака и канцелярии использовали данные онлайн магазина сети канцелярских товаров, филиалы которого есть в регионах Казахстана. Список неокончательный. Он может пополняться или, наоборот, какие-то принадлежности не понадобятся.

В список включены основные канцтовары, которые покупают практически для каждого школьника:

рюкзак — от 6 000 тенге;

тонкие тетради в клетку — 10 штук (от 25 тенге за одну);

тонкие тетради в линию — 10 штук (от 25 тенге);

тетрадь общая 48 листов — 5 штук (от 205 тенге);

плотные обложки для тетрадей — 20 штук (от 1 940 тенге за все);

плотные обложки для учебников — 10 штук (от 880 тенге за комплект);

дневник — 890 тенге;

пенал-тубус (самый бюджетный вариант) — от 185 тенге;

ручки шариковые — 5 штук (от 20 тенге);

простые карандаши — 5 штук (от 35 тенге);

цветные карандаши 12 цветов — 1 250 тенге;

цветная бумага 10 цветов — 265 тенге;

ластик — от 100 тенге за штуку;

клей-карандаш — от 160 тенге;

линейка пластиковая 25 см — от 100 тенге;

точилка — от 95 тенге;

альбом для рисования 40 листов — от 520 тенге;

акварельные краски 12 цветов — от 420 тенге;

набор кистей для рисования от 3 штук — от 1 100 тенге;

готовальня из двух предметов — от 680 тенге.

Итого по списку — 16 385 тенге. Сумма может значительно вырасти, если, например, тетради купить с более плотной обложкой. Их цена может составлять 120 тенге за штуку. Дороже обойдутся и предметные тетради. Как правило, их покупают для учащихся средних и старших классов. Рюкзак многие родители, особенно первоклассников, предпочитают выбирать ортопедический. На него цена начинается с 13 000. тенге.

Несложный подсчет показывает, что сборы одного школьника, без учета верхней одежды и обуви, обойдутся родителям как минимум в 70 000 тенге. Если детей двое и более, то сумма кратно умножается.

Помощь государства

Ежегодно государство помогает приобрести форму и школьные принадлежности детям социально уязвимых категорий в рамках фонда «Всеобуч». В этом году произошли изменения в правилах. Оказание финансовой и материальной помощи стало государственной услугой.

Размер выплаты составляет 43 407 тенге на одного ребенка.

Выплата пособия осуществляется пяти категориям детей:

детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;

детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;

детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования. Они определяются попечительским советом организации образования на основании заключения обследования материально-бытового положения семьи.

В Северо-Казахстанской области в этом году увеличилась категория «дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций». При предоставлении документов детям будут оказаны государственная услуга по предоставлению бесплатного горячего питания и выплата единовременного пособия для приобретения одежды, обуви, школьных принадлежностей.

Для получения выплаты необходимо предоставить следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);

свидетельство о рождении ребенка (детей) в электронной форме или его копия на бумажном носителе, при отсутствии сведений в информационной системе «Регистрационный пункт ЗАГС» либо родившегося за пределами Республики Казахстан;

копия свидетельства о заключении или расторжении брака (при отсутствии сведений в ИС ЗАГС);

копия решения уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства), о передаче на патронатное воспитание и в приемную семью;

акт (справка) расследования причин аварий, бедствий, соответствующего образца.

Для получения государственной услуги родителям необходимо подать заявление в школу, где учится ребенок.

В случае предоставления родителями неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия в приеме заявления будет отказано.

Ряд документов школа получает из соответствующих государственных информационных систем.

Родителям, получившим пособие, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня получения средств предоставить в школу документальное подтверждение их целевого использования. Имеется в виду подтверждающий документ о расходах с указанием наименования приобретенных товаров.

С 1 августа в стране началась акция «Дорога в школу». В ней принимают участие различные организации, предприниматели, неравнодушные граждане, которые хотят помочь семьям собрать детей в школу. В каждом регионе их разное количество. Списки семей обычно имеются в управлениях и отделах образования.