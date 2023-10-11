Школы заставляют учеников переходить в колледжи: минпросвещения поручило контролировать ситуацию

Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил о наличии фактов принуждения учащихся с плохой успеваемостью к переходу в колледжи для удержанияи повышения престижа школы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На аппаратном совещании министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал о том, что в казахстанских школах присутствуют факты принуждения к переходу в колледжи для сохранения престижа учебного заведения.

- Хочу еще раз подчеркнуть, что министерство просвещения не ведет рейтинг среди учителей или школ. Тем не менее, в некоторых частных школах, кажется, обсуждаются неизвестные рейтинги. Из-за этого в некоторых школах, по-видимому, встречаются факты принуждения учащихся к переходу в колледж против своей воли, – заявил министр.

Гани Бейсембаев поручил взять подобные ситуации под контроль управлениям образования.

- Поэтому поручаю всем управлениям и отделам образования, администрации школ контролировать и не допускать фактов принуждения детей, несоответствующих никаким законам, к необоснованному переводу в колледжи и другие учреждения, – сказал Гани Бейсембаев на аппаратном совещании.

Также на совещании рассмотрели инициативы по обеспечению безопасности школьников в Казахстане.