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    20:51, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Школы заставляют учеников переходить в колледжи: Минпросвещения поручило контролировать ситуацию

    Школы заставляют учеников переходить в колледжи: минпросвещения поручило контролировать ситуацию
    Фото: Мухтор Холдорбеков / агентство Kazinform.

    Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил о наличии фактов принуждения учащихся с плохой успеваемостью к переходу в колледжи для удержанияи повышения престижа школы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На аппаратном совещании министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал о том, что в казахстанских школах присутствуют факты принуждения к переходу в колледжи для сохранения престижа учебного заведения.

    - Хочу еще раз подчеркнуть, что министерство просвещения не ведет рейтинг среди учителей или школ. Тем не менее, в некоторых частных школах, кажется, обсуждаются неизвестные рейтинги. Из-за этого в некоторых школах, по-видимому, встречаются факты принуждения учащихся к переходу в колледж против своей воли, – заявил министр.

    Гани Бейсембаев поручил взять подобные ситуации под контроль управлениям образования.

    - Поэтому поручаю всем управлениям и отделам образования, администрации школ контролировать и не допускать фактов принуждения детей, несоответствующих никаким законам, к необоснованному переводу в колледжи и другие учреждения, – сказал Гани Бейсембаев на аппаратном совещании.

    Также на совещании рассмотрели инициативы по обеспечению безопасности школьников в Казахстане.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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