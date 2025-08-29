РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:12, 29 Август 2025 | GMT +5

    Школы Астаны готовы к новому учебному году

    В Астане полностью завершены подготовительные работы к новому учебному году. Об этом сообщила заместитель руководителя управления образования Маржангуль Каирбаева на брифинге в Службе коммуникаций города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Школа , образование / мектеп , білім
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По ее словам, сегодня в столице функционируют 206 организаций среднего образования, из них: 122 — государственные, 77 — частные, 7 — республиканские школы.

    В этом году обучение начнут более 310 тысяч учащихся. В 1-й класс планировалось принять 31 тысячу детей. Уже принято 30 057 учеников, из них 26 666 — в государственные школы, 3 390 — в частные.

    Для колледжей столицы выделено 10 тысяч государственных грантов: 3 646 — на рабочие специальности, 6 354 — на подготовку специалистов среднего звена и прикладного бакалавриата. Прием документов проводился с 25 июня по 27 августа.

    — В связи с ростом количества учащихся в 2025 году будут введены в эксплуатацию 14 школ (11 новых школ и 3 пристройки) на более чем 43 тысячи мест в две смены. Это позволит снизить нагрузку и решить проблему двухсменного обучения, — отметила Маржангуль Каирбаева.

    Сегодня 98% школ столицы обеспечены предметными кабинетами. В этом году планируется дополнительно приобрести 32 кабинета.

    Все учащиеся будут обеспечены учебниками на 100%. К 25 августа школы полностью получили все комплекты.

    Все государственные школы полностью оснащены системой видеонаблюдения. Дополнительно в 100 школах устанавливаются 2000 камер. Кроме того, в 111 школах внедрена система Face-ID. Уровень подключения частных школ к Ситуационному центру достиг 99%.

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил о планах по открытию новых школ.

    Дети Образование Астана школа
