Школам с контингентом до 180 человек разрешили работать в Костанайской области
«В нести следующие изменения в постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области № 1 от 6 января 2021 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении»:
1) подпункт 25) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«25) разрешение функционирования школ с контингентом до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся в предшкольных, 1-4 классах по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; остальные обучаются в дистанционном формате»;
2) подпункт 26) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«26) обучение студентов организаций технического и профессионального образования только в дистанционном формате», - говорится в постановлении.
Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 января 2021 года и действует до 00:00 часов 10 февраля 2021 года.