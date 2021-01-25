Школам с контингентом до 180 человек разрешили работать в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области № 1 от 06.01.2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии.

«В нести следующие изменения в постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области № 1 от 6 января 2021 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении»:

1) подпункт 25) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«25) разрешение функционирования школ с контингентом до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся в предшкольных, 1-4 классах по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; остальные обучаются в дистанционном формате»;

2) подпункт 26) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«26) обучение студентов организаций технического и профессионального образования только в дистанционном формате», - говорится в постановлении.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 января 2021 года и действует до 00:00 часов 10 февраля 2021 года.



