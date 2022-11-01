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Школам поэтапно представят академическую автономию - министр просвещения РК

1 Ноября 2022, 10:56
Школам поэтапно представят академическую автономию - министр просвещения РК
1 Ноября 2022, 10:56

Школам поэтапно представят академическую автономию - министр просвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учебные программы по отдельным предметам нуждаются в совершенствовании. Об этом заявил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Актуальный вопрос среднего образования – это содержание и качество образования. В среднем образовании с 2016 по 2021 годы все школы перешли на обновленное содержание. Внедрена критериальная система оценивания. При этом мониторинговые исследования показали, что учебные программы по отдельным предметам нуждаются в совершенствовании. На сегодня созданы рабочие группы, готовятся новый госстандарт и учебные программы», - заявил Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

По словам министра, школам поэтапно будет представлена академическая автономия. Будет внедрена внешняя независимая оценка качества образования.

«Система аттестации школ перейдет от репрессивного содержания к диагностическому направлению. Будет проведена работа по признанию результатов итоговой оценки в школах на международном уровне», - отметил глава Минпросвещения.

Также, как заявил Асхат Аймагамбетов, охват детей кружками важен для сферы образования. На сегодня охват составляет 70%.

«Будут открыты дворцы школьников, станции юных техников, музыкальные и художественные школы, детские технопарки. В организациях образования активно развивается дискуссионное движение, школьное и студенческое самоуправление. Это позволяет детям развивать навыки критического и аналитического мышления. Будем развивать дебатное движение и школьные парламенты во всех школах», - заверил министр.

Он добавил, что будет оказана поддержка развитию шахматного движения в организациях образования.

«В шахматных секциях в школах охвачено более 200 тысяч детей. Федерацией будет проведена работа в данном направлении, то есть подготовка учебно-методических пособий и повышение квалификации тренеров и педагогов», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Ранее глава ведомства представил Концепцию развития образования до 2026 года.


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