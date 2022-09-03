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Школам Нур-Султана переданы макеты светофоров для изучения ПДД

Редактор:  
Алла Серикбаева
3 Сентября 2022, 14:28
Школам Нур-Султана переданы макеты светофоров для изучения ПДД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года на дорогах столицы зарегистрировано 67 ДТП с участием детей, которые получили травмы различной степени тяжести. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

В основном несовершеннолетние переходят дорогу в неположенном месте, что является основной причиной дорожно-транспортных происшествий.

В целях профилактики ДТП с участием детей, департаментом полиции г. Нур-Султан совместно с акиматом столичным школам переданы макеты светофоров для изучения ПДД и закрепления навыков безопасного поведения на улицах.

Теперь учителя могут проводить практические занятия с учениками, в приближенных к реальности условиях, напоминая важность соблюдения ПДД и сигналов светофора.

Также юным участникам движения рассказали об основах дорожной безопасности, о главных помощниках на дорогах - светофоре и дорожных знаках, о видах пешеходных переходов, алгоритме безопасного перехода улиц и дорог.


Кадр из видео


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