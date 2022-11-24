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Школам Костаная рекомендовано сократить уроки во вторую смену

24 Ноября 2022, 19:00
Школам Костаная рекомендовано сократить уроки во вторую смену

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с непогодой в Костанае отдел образования рекомендует школам сократить уроки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением погодных условий: усилением ветра, метелью и плохой видимостью, Отдел образования города Костанай рекомендует сократить уроки второй смены», - говорится в сообщении отдела образования.

Ранее сообщалось, что с 13:00 в связи закрытием автомобильных дорог республиканского значения в Актюбинской области (сильный гололед), закрыто движение на участке автодороги республиканского значения: А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай», 262-232 км (от п. Жаилма Камыстинского района до границы Актюбинской области) для всех видов автотранспорта.


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