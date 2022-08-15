15 Августа 2022 12:56

Школа за три млрд тенге в Талгаре: состояние объекта обсуждают в сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состояние новой школы, построенной за 3 млрд тенге в Талгаре Алматинской области, возмутило казахстанцев. Новый объект планируют сдать в новом учебном году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяются фотографии школы на 1200 мест, расположенной в Талгаре.

«Что мы видим: кровля настолько тонкая, что ходившие по ней рабочие все помяли. Отсюда видать и причина протекания с крыши; вздувшиеся от сырости потолки; сыпется отделка; сырость и трещины в стенах; спортивные площадки в грязи; уличный туалет», - говорится в публикации на странице kris_p_talgar .

Стало известно, что подрядчиком является компания BI Group. В компании дали официальный комментарий по поводу состояния школы. Как прокомментировала компания, между заказчиком и компанией BI Group был подписан акт ввода в эксплуатацию в декабре 2021 года.

«Рядом со школой находится накопительный резервуар, который выбрасывает излишки воды по причине обильных дождей. Потому футбольное и баскетбольные поля были подтоплены. Уведомление о данном недочете было направлено в управление строительства для принятия мер и перекрытия потоков. Однако содействие не было оказано, поэтому водоотводы были обустроены за счет компании», - ответили в BI Group.

Как пояснили в компании, сырость и трещины в здании образовались вследствие того, что здание на протяжении 8 месяцев находилось пустым, а воду за это время не отключали.

«Школой не пользовались, соответственно, своевременно не проверяли исправность», - объяснили в компании.

В компании подтвердили, что построенный учебный объект построили за 3,1 млрд тенге.

«Внутри школы на каждом этаже есть уборные для мальчиков, девочек, учителей и общие кабинки для посетителей. В общей сложности 81 туалет внутри учебного заведения. В то же время проектом предусмотрен уличный туалет», - говорится в информации.

«Специалисты компании провели проверку. Выявлены дефекты, завезены необходимые материалы и начаты работы», - сообщили в компании.

В BI Group заверили, что сроки устранения по благоустройству и кровле запланированы до 18 августа, а раздевалки приведут в порядок до 25 августа.

МИА «Казинформ» обратилось за комментариями касательно проверок школы в министерство просвещения РК.

Фото: t.me/kozachkow