Школа в Атырауской области запланировала закуп учебного кабинета за 1 млрд тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области в ходе мониторинга портала государственных закупок выявил факт многократного завышения стоимости учебного кабинета школой в Макатском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В адрес организатора госзакупок направлено рекомендательное письмо.

«За 1 млрд планировала закупить учебный кабинет технологии для девочек средняя школа им. Б.Канатбаева Макатского районного отдела образования. По итогам рассмотрения рекомендательного письма сумма изменена на 12 млн тенге. Таким образом, экономия бюджетных средств составила 1 059 428 571 тенге», - сообщила Антикоррупционная служба.

Медианная цена учебных кабинетов варьируется между 3,5 млн и 7 млн тенге, подчеркнули в ведомстве.