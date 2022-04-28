РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:42, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Школа в Атырауской области запланировала закуп учебного кабинета за 1 млрд тенге

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области в ходе мониторинга портала государственных закупок выявил факт многократного завышения стоимости учебного кабинета школой в Макатском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В адрес организатора госзакупок направлено рекомендательное письмо.

    «За 1 млрд планировала закупить учебный кабинет технологии для девочек средняя школа им. Б.Канатбаева Макатского районного отдела образования. По итогам рассмотрения рекомендательного письма сумма изменена на 12 млн тенге. Таким образом, экономия бюджетных средств составила 1 059 428 571 тенге», - сообщила Антикоррупционная служба.

    Медианная цена учебных кабинетов варьируется между 3,5 млн и 7 млн тенге, подчеркнули в ведомстве.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Борьба с коррупцией Образование
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!