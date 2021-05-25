«Школа, прощай»: Последний звонок сегодня прозвенит в казахстанских школах

НУР-СУЛТАНА. КАЗИНФОРМ – Один из самых грустных, трепетных моментов в жизни каждого ученика – прощание со школой. По традиции, сегодня, 25 мая, для казахстанских школьников прозвучит последний прощальный звонок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прощание со школы – традиционный праздник школьников, заканчивающих школу. Наверное, это один самых важных моментов для выпускников, ведь сегодня, попрощавшись со школой, они начнут важный этап взросления в жизни. Как правило, последние звонки проходят в конце мая в период завершения учебы. Это событие подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями.

Что касается предысторией, идея праздника принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю школы РСФСР Фёдору Брюховецкому. Впервые праздник, посвящённый последнему звонку, прошел 25 мая 1948 года в Краснодаре в школе № 182 (ныне № 1388).

К этому дню выпускные классы готовятся по-особенному: готовят концертные номеры, прощальную речь перед всей школой, стараясь охватить все важные моменты за весь период учебы. В последний раз сегодня они будут сидеть за школьной партой, проведут последние классные часы и на прощание выразят слова благодарности любимым учителям, которые обучили грамоте и старались привить лишь добрые качества.

К сожалению, второй год подряд выпускные 9-е и 11-е классы проводят последний звонок в новых условиях в период пандемии коронавируса. В прошлом году в связи с дистанционным обучением учащихся с марта месяца последний звонок в больших масштабах не проводили в казахстанских школах. Тогда министр образования и науки Асхат Аймагамбетов обратился с поздравительной речью к учителям, ученикам и их родителям.

«Дорогие школьники, уважаемые коллеги, родители, выпускники. Для всех нас 25 мая проходит в необычном формате – пандемия внесла серьезные изменения в нашу жизнь. Этот учебный год запомнится переходом на дистанционное обучение более 4 млн обучающихся. За короткий период каждый из вас сумел перестроить работу. Ее результат – полностью заслуга каждого – педагогов, родителей и учеников. Сегодня я хочу обратиться к каждому из вас – героям, которые сумели в новых условиях показать хороший результат», – сказал Асхат Аймагамбетов.

В этом году, учитывая ограничительные меры, Министерством образования и науки РК было предложено несколько форматов проведения традиционного последнего звонка. Во-первых, для 9-х и 11-х классов и в школах, где обучаются до 300 человек, а также работающие до сегодняшнего дня в штатном режиме школы, могут провести традиционно на открытом воздухе. Также предложено проведение мероприятия в двух форматах: в классе и онлайн. Если будет нужно, то может быть проведен в классах. А в школах, которые обучают дистанционно, последний звонок будет организован онлайн .

«В целом, основная цель проведения последнего звонка – завершить определенный класс, перейти в следующий класс и начать летние каникулы. А для выпускников школ, для 9-х и 11-х классов состоятся выпускные мероприятия. В частности, в случае проведения последнего звонка в штатном режиме строгое соблюдение всех санитарных требований должно приниматься во внимание администрации школ. Количество родителей, которые идут с каждым учеником и с каждым выпускником, не должно превышать одного человека. Это позволяет соблюдать санитарные требования», – отметила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

В частности, в столичном управлении образования отметили, что для учащихся 1–10 классов последний звонок пройдет онлайн в форме классного часа. Для выпускников 11 классов мероприятие проведут в традиционном формате на открытом воздухе, во дворе школ в соответствии с рекомендациями Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана.

При этом будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. Нанесены разметки для обеспечения дистанции на территории и в здании школы, участие в церемонии может принять не более одного из родителей или законных представителей выпускников, а также не более 6 лиц из преподавательского состава школы. Будут обеспечены масочный режим и соблюдение дистанции не менее 2 метров между участниками мероприятия.

Также необходимо отметить, что в Казахстане 9 822 претендентов на получение аттестата «Алтын белгі».