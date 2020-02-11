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вчера 23:55
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Школа профсоюзного лидерства прошла в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 профсоюзных активистов закончили обучение в Школе профсоюзного лидерства, передает МИА «Казинформ».
В течение четырех месяцев представители профсоюзных организации Нур-Султана прошли пять модулей нового авторского проекта Школа профсоюзного лидерства (менеджмента).
Профсоюзные лидеры изучали модуль по финансовому менеджменту, где узнали о современных инструментах ведения финансов, о том, как грамотно спланировать бюджет, взаимодействовать с финансовыми организациями, обеспечить прозрачность своей работы. Также в школе рассказывали о лидерстве как инструменте управления. Модуль юридической грамотности был посвящен правовому статусу профсоюзов и их объединений. Слушатели разбирали, какие гарантии дает закон и что нельзя делать профсоюзам, что необходимо знать о трудовом кодексе. На модуле по медиации обсуждался вопрос управления конфликтами.
Проект Школа профсоюзного лидерства организован при содействии British Council в Казахстане и направлен на наращивание потенциалов профсоюзного движения республики. Автор проекта - Ербол Исмаилов, эксперт в области социально-трудовых отношений.
Участниками первой Школы стали руководители и сотрудники первичных профсоюзных организаций предприятий, территориальных объединений профсоюзов, отраслевых профсоюзных организаций, Федерации профсоюзов РК, омбудсмены, медиаторы, сотрудники социально-трудового и HR-блоков, работники производственных предприятий и желающие работать в социально-трудовой сфере.
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