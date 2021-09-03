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Школа на 580 мест введена в эксплуатацию в Атырауской области

3 Сентября 2021 18:52
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Школа на 580 мест введена в эксплуатацию в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области распахнула свои двери новая школа на 580 мест. Такой подарок жителям города сделала одна из нефтяных компаний, работающая в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В новой школе ученики смогут не только получить знания по общей программе обучения, но и воспользуются возможностью для развития своих творческих навыков. В школе оборудованы мастерские керамики и по обработке металла и дерева, кабинеты для занятий шитьем и кулинарией.

«В здании школы 23 учебных кабинета, актовый зал на 250 мест, столовая, спортивный зал, зимний сад и игровые площадки», - рассказал руководитель управления образования Атырауской области Саткан Есенгалиев.

Напомним, накануне Дня знаний в Атырау открылась специализированная Интеллектуальная школа-лицей, где обучение будет вестись в новом формате.


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#Атырауская область   #Образование   #Регионы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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