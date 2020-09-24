Школа-мастерская для мам детей с аутизмом открылась в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе, в палате предпринимателей, при поддержке Посольства Израиля в РК открылась школа-мастерская для родителей детей с аутизмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Социальный проект «Школа-мастерская «Қадам» реализуется с целью вовлечения родителей детей с аутизмом в трудовую деятельность, в самореализацию с перспективой трудоустройства и открытия своего дела. Руководителем проекта является выпускница программы израильского Агентства по международному сотрудничеству МАШАВ, директор палаты предпринимателей Анар Даржанова. Идея реализуется совместно с предпринимателем директором ТОО «Стиль-2017», председателем Ассоциации дизайнеров и портных Актюбинской области Агилей Джангазиевой.

Поддержка Посольства Израиля в РК выражается в предоставлении гранта, который выиграла Анар Даржанова.

«Социальное предпринимательство на сегодня это индикатор развития общества. Чем лучше развивается общество, тем лучше развивается социальное предпринимательство. То есть когда бизнес выбирает тот сектор, когда меньше маржинальности, но и где решаются проблемы общества. Я считаю, что на нынешнем этапе развития Казахстана социальное предпринимательство имеет свой потенциальный сегмент, который мы должны заполнять, а для этого нам не нужно ждать, когда внесут законодательные изменения. Если есть компании, которые хотят создать проект, где будут вовлечены люди с особыми потребностями или где будут решаться какие-то проблемы общества, то мы это должны воспринимать как нормальный сегмент бизнеса и помогать», - отметила директор палаты предпринимателей Актюбинской области Анар Даржанова.

На первом этапе проекта вовлекается 14 мам ОО «Ассоциация родителей детей с аутизмом «РАСтемка», которые будут постигать азы швейного дела при сопровождении профессиональных мастеров швейного дела, участвовать в работе ателье. При желании открытии собственного дела женщины получат консультацию и поддержку экспертов палаты предпринимателей. Школа-мастерская будет действовать при региональной палате предпринимателей, что облегчит возможности обучаемых.

В открытии школы-мастерской приняла участие посол Израиля в Казахстане Лиат Вексельман.

«В современных реалиях очень важно обеспечить каждого средствами защиты, поэтому в дар ателье было передано оборудование разного формата общей стоимостью около 4 миллионов тенге: вышивальные машины, промышленная прямострочная машина, бытовая швейная машинка, промышленный оверлок, парогенераторы, манекены, гладильные доски, промышленная машина «Dison» с целью производства защитных масок и костюмов. Для Израиля крайне важно поддерживать социальный бизнес и делиться опытом по его развитию и укреплению с другими странами – как с правительствами, так и на уровне гражданского общества», - отметила посол Израиля в РК.

После стабилизации эпидемиологической обстановки в стране в ателье планируется запустить линию пошива одежды для новорожденных.