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Школа лоббировала интересы одного поставщика школьной формы в Акмолинской области

2 Сентября 2021 21:26
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Школа лоббировала интересы одного поставщика школьной формы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Администрация частной школы в Акмолинской области вынуждала приобретать отдельные элементы школьной формы у конкретного поставщика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Акмолинской области, в адрес ведомства поступила жалоба на требования администрации частной школы об обязательном приобретении школьной формы для учащихся. При этом отдельные элементы школьной формы должны были быть приобретены только у конкретного поставщика.

«В действиях частной школы усмотрены признаки неправомерного навязывания в приобретении облегченной школьной формы у одного поставщика. В соответствии с пунктом 1 статьи 177 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, направленные на достижение или предоставление неправомерных преимуществ. Недобросовестная конкуренция запрещается. Руководствуясь пунктом 1 статьи 199 Кодекса, департамент направил уведомление о необходимости принятия мер по устранению признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, в том числе путем внесения изменений в ранее заключенные договора», - пояснили в ведомстве.

Как было отмечено, неисполнение уведомления служит основанием для назначения расследования.


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#Акмолинская область   #Образование   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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