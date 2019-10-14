Школа критического мышления для молодежи заработала в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовал проект по повышению медиаграмотности молодежи «True or False», в рамках которого для участников заработала школа критического мышления, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Проект реализуется по инициативе управления по делам общественного развития столицы. В рамках этой работы с октября по ноябрь 2019 года для молодежи города проведут серии тренингов с привлечением высококвалифицированных специалистов в области кибербезопасности, психологии и коммуникаций.

«Молодежь должна быть подготовлена к скорости распространения информации и развитию технологий. В связи с актуальностью темы был организован данный проект», – отметили организаторы проекта.

Прием заявок на участие в проекте проходил с сентября по октябрь 2019 года. По итогам были отобраны около 300 претендентов, из них 62 являются учениками старших классов, 167 - студентами и 57 - молодые специалисты. Далее из общего количества было отобрано 180 слушателей, которые получат навыки анализа информации в Интернет-пространстве. На протяжении трех недель молодежь пройдет курсы от ведущих специалистов в области кибербезопасности и коммуникаций. По итогам проекта планируется проведение чемпионата по медиаграмотности среди участников.