Школа анимации для особенных детей подготовила 30 первых выпускников - МИОР РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Казахстана по инициативе Министерства информации и общественного развития РК на площадке телеканала «Balapan» прошел первый выпуск 30 учеников «Школы анимации для детей с особыми образовательными потребностями», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

30 ребят получили специальные сертификаты о прохождении обучения по анимации.

Учебный курс осуществлялся на бесплатной основе при участии частных анимационных студий в виде благотворительного проекта.

Корпорация «Qazaqstan» обеспечила детей специальными планшетами и другими техническими средствами, необходимыми для обучения.

В целях всесторонне качественного образования детей по инициативе МИОР РК были привлечены международные специалисты. Лучшие специалисты-мультипликаторы из Южной Кореи и Японии провели онлайн-лекции и мастер-классы для участников школы анимации.

Кроме того, для дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере был подписан соответствующий меморандум с Агентством по продвижению мультипликационных фильмов Республики Кореи.

Первые выпускники школы – талантливые дети в возрасте от 14 до 16 лет, проживающие в разных регионах Казахстана.

Программа обучения велась в соответствии со специальным расписанием занятий в онлайн-формате.

В первый месяц дети приняли участие в лекции «Основы анимации». Затем по интересам, склонностям и по возможностям учащиеся разделились на группы 2D аnimation, 3D аnimation и Stop Motion.

Школа предоставила детям не только возможность обучиться новым навыкам, которые в будущем станут их профессией, но и ставила задачу содействовать социальной адаптации детей, организации их эффективного досуга.

Напомним, Школа анимации стартовала в марте 2021 года в честь 30-летия Независимости Казахстана, куда на шестимесячный курс через специальный отбор прошли ребята с особыми образовательными потребностями.

Учитывая продолжающийся поток заявок на участие в проекте, планируется продолжить работу школы анимации на постоянной основе, сообщили в ведомстве.