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    11:00, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Школа анимации для детей с особыми потребностями начнет работать в феврале – Аида Балаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Школа анимации для детей с особыми потребностями начнет работать в феврале. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, мы должны предоставить равные возможности людям с особыми потребностями. Такой должна быть позиция любого цивилизованного, высокоразвитого общества.

    XXI век – не только прагматичное время перемен, это время новых возможностей. Наша общая задача – адаптировать в обществе особых детей с особыми потребностями, не бросать их.

    В связи с этим, я выступаю с инициативой по реализации проекта «Школа анимации для детей со специальными образовательными потребностями» при телеканале «Балапан», – написала А. Балаева.

    «Остановлюсь на выигрышных аспектах этого решения. Во-первых, анимационная отрасль в нашей стране развивается высокими темпами. Поэтому, безусловно, специалисты по анимации будут всегда востребованы на отечественном и международном рынке труда. Во-вторых, это будет очень полезной площадкой для граждан, по состоянию здоровья вынужденных работать, сидя на одном месте. В-третьих, проект станет первой ступенькой на пути к мечте для молодых талантов.

    Работу школы, которая нацелена на предоставление новых возможностей и поможет в трудоустройстве детям с особыми образовательными потребностями, мы намерены начать с февраля. Обучение будет вестись среди детей в возрасте 14-16 лет в течение 6 месяцев. Пользуясь случаем, выражаю благодарность ведущим специалистам по мультипликации нашей страны, которые вызвались поддержать благотворительный проект.

    Заявления в «Школу анимации для детей с особыми образовательными потребностями» будут приниматься по адресу электронной почты [email protected]», – отметила А. Балаева.

    Министерством информации и общественного развития РК в настоящее время ведутся переговоры с корейскими и японскими партнерами по вопросу проведения мастер-классов и обучения анимации казахстанской молодежи.


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