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    16:29, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Школьный вахтер выиграла авто в лотерею для вакцинированных в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар вручил ключи от автомобиля победительнице розыгрыша среди вакцинированных от COVID-19 горожан, передает МИА «Казинформ».

    Жаксылык Омар рассказал о результатах розыгрыша на своей странице в Instagram.

    «На сегодняшний день всеобщая вакцинация является важнейшим мероприятием по борьбе с инфекцией. И нами принимаются все возможные меры, чтобы число вакцинированных росло.
    Одна из них - розыгрыши призов среди получивших вакцину. Люди, проявившие гражданскую сознательность и внесшие вклад в безопасность всего общества, несомненно достойны этого поощрения», - отметил аким.
    Он сообщил, что розыгрыш главного приза - автомобиля Chevrolet Nexia - состоялся в городе 5 сентября.
    «Весь процесс контролировался общественной комиссией, в которую мог войти любой желающий. Счастливым победителем стала Надежда Викторовна Мясоед - вахтер средней школы номер 36. Я от всей души поздравляю Надежду Викторовну. А также хочу сердечно поблагодарить всех участников, всех, кто принял участие в вакцинации. Сегодня участие в вакцинации - поступок настоящего гражданина. Спасибо за то, что вы заботитесь о других», - написал Жаксылык Омар.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Восточно-Казахстанская область Общество
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