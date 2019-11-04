Школьный учитель сконструировал и собрал 7 тракторов в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Учитель школы одного из аулов Павлодарской области сконструировал и своими руками собрал 7 тракторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Берик Жанысов - житель села Каратерек, расположенного в 200 км от областного центра. Работает в ауле учителем с 1998 года. По его словам, увлечение конструированием началось по необходимости, а уже потом переросло в хобби.

«Конструировать технику я начал с 1998 года. Сами знаете, работы по хозяйству занимают очень много времени, особенно когда дома держишь скот. Родилась идея – почему бы не облегчить эту работу?», - рассказывает Берик Жанысов.





Учитель-умелец сконструировал уже 7 тракторов.

«Все трактора разного функционального назначения. Я все время стараюсь менять их функционал и совершенствовать технику. Возможности всегда связаны с поиском необходимых запасных частей. В сборке техники я применяю двигатели автомобилей - например, «Москвич», - говорит он.

По словам умельца, у собранной им техники есть отличия от других машин.

«Отличия последней собранной мной техники - скорость и многофункциональность. Ее можно использовать для погрузки песка, перевозки тяжелых предметов. У мини-трактора есть приспособление для покоса травы, я его доделываю. В будущем хочу приделать кабинку», - рассказывает Берик Жанысов.





В среднем, по его словам, на сборку такой машины уходит около 3-6 месяцев.

«Во многом все зависит от того, как быстро находишь запчасти, - поясняет конструктор, - Некоторые запчасти люди приносят сами и высказывают пожелания. Некоторые детали сам покупаю. Я применяю при сборке техники швеллеры, профиль, угольники. Однако в нашем ауле сейчас сложно найти материалы. Много времени уходит на их поиски. Расходы на сборку бывают разные. Если учитывать расходы на запчасти и мой труд, то, в среднем, цена такой техники примерно 800 тыс. – 1 млн тенге».





Собранные умельцем трактора - незаменимые помощники при покосе травы, сборе сена, уборке скотного сарая, при подъеме тяжелых грузов. Берик Жанысов получает заказы на технику от своих земляков.

«Заказов поступает много. К примеру, в 2009 году я сконструировал трактора для покоса травы. До 2014 года я их использовал у себя в хозяйстве. После один предприниматель попросил меня продать трактор, и я ему отдал трактор за кобылу и жеребенка. У меня нет строго установленной цены. Главное, чтобы мои поделки приносили пользу людям», - подчеркивает мастер.

Берик работает учителем труда и уделяет больше внимание обучению ребят робототехнике.

«У меня есть ученик Алмас Мукатайов, он тоже собирает разные виды техники. К примеру, недавно он сконструировал и собрал квадроцикл», - рассказывает учитель.











