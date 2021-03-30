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    12:42, 30 Март 2021 | GMT +6

    Школьный спорт в режиме online

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Спорт в одном квадрате» становится все более популярным в школах Алматы, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня турниры в рамках проекта «Спорт в одном квадрате» проходят почти в каждой алматинской школе в формате онлайн. Учителя физической культуры проводят тренировки и соревнования через программу ZOOM.

    Во время занятий ученики под ритмичную музыку выполняют комплекс физических упражнений на спортивном коврике. Тренировки проводятся под чутким руководством тренера-инструктора.

    Как рассказывают организаторы, в начале учителя и администрации школ Алматы вступать в проект не спешили. Однако после того, как первые инструкторы из числа школьных учителей физкультуры прошли бесплатное обучение в рамках программы, желающих стало намного больше.

    Сейчас тренировки и турниры в рамках курса «Спорт в одном квадрате» становятся привычной частью учебного процесса алматинских школьников, отмечают городские педагоги.

    «На первом этапе мы с детьми изучали комплекс упражнений для ног, прыжки, приседы, повороты. Сейчас добавили упражнения для рук. Занятия проходят в основном в онлайн-формате, и дети с удовольствием участвуют в проекте. Ученики младших классов быстро схватывают новые движения. Активные упражнения с ковриком чем-то напоминают аэробику и танцы. Такие занятия улучшают кровообращение, работу легких и позволяют поддерживать общую физическую форму детей. В школах города программу «Спорт в одном квадрате» изучают отдельным курсом, но такая дополнительная физическая активность школьникам только в плюс. Некоторые интересные упражнения из этой программы мы сейчас используем в качестве разминки даже на уроках физкультуры. Для нас проект «Спорт в одном квадрате» стал уже неотъемлемой частью учебного процесса в школе, - рассказывает учитель физической культуры школы №125 Салтанат Унербаева.

    Программа курса «Спорт в одном квадрате» была разработана и впервые апробирована в Алматы президентом федерации «Tafisa Kazakhstan» Альфией Кальмагамбетовой.

    Еще в начале учебного года проект получил поддержку от городского акимата и был включен в социальную программу по развитию массового спорта «Спорттык Алматы». В настоящее время в большинстве алматинских школ проект проводится в онлайн-формате.

    Фото: Ольга Апельганец


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