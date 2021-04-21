Школьный музей Каныша Сатпаева открыли в Карагандинской области

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В СШ №9 города Сатпаева заработал музей имени видного учёного-геолога Каныша Сатпаева. Его открытие приурочено к 75-летию Национальной академии наук и 122-летию со дня рождения её первого президента Каныша Сатпаева, передает корреспонден МИА «Казинформ».

«Каждый год мы отмечаем день рождения Каныша Сатпаева. В городе, названном его именем, продолжаются важные события и добрые дела в честь Каныша-ага. Нет сомнений в том, что этот процесс никогда не будет прерван. Об этом свидетельствует открытие в учебном заведении музея, посвящённого великому учёному. Этот музей должен стать продолжением ярких начинаний, катализатором добрых дел», – сказал аким города Аскар Идрисов.

В скором времени решится вопрос и о присвоении школе №9 имени Каныша Сатпаева. Все необходимые для этого документы направлены на рассмотрение в республиканскую ономастическую комиссию.