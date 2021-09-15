Школьный медпункт: какие услуги могут получить дети в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском филиале Фонда социального медицинского страхования рассказали, какую помощь могут получить дети в школьных медицинских пунктах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы организации, медицинскую помощь школьникам оказывает поликлиника, к которой территориально относится та или иная школа. За организацию деятельности школьной медицины несет ответственность местное управление здравоохранения. Услуги в школьных медпунктах оказываются в рамках государственного объема бесплатной медицинской помощи.

«Медработники медпунктов ежегодно планируют мероприятия по сохранению и укреплению здоровья учеников и воспитанников, снижению среди них заболеваемости, составляют график профилактических прививок, профилактических осмотров и ведут контроль за своевременной диспансеризацией школьников. Профосмотры и профилактические прививки для детей проводятся специалистами поликлиник в здании организации образования. Для этого ответственный работник поликлиники составляет график выезда специалистов», - рассказали в филиале фонда.

В медпункте могут оказать экстренную помощь в случаях острых и обострений хронических заболеваний, травм. При угрозе жизни и здоровью ребенка экстренная медицинская помощь может быть оказана без согласия родителей или законных представителей, учитывая необходимость срочных мер.

«Медицинские пункты в школах созданы для того, что дети во время учебного года находились под наблюдением медицинских работников и могли получить своевременную медпомощь. Однако более серьезные обследования и виды лечения оказываются уже непосредственно в самой поликлинике», - добавили в пресс-службе.