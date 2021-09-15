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    14:09, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Школьный медпункт: какие услуги могут получить дети в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском филиале Фонда социального медицинского страхования рассказали, какую помощь могут получить дети в школьных медицинских пунктах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы организации, медицинскую помощь школьникам оказывает поликлиника, к которой территориально относится та или иная школа. За организацию деятельности школьной медицины несет ответственность местное управление здравоохранения. Услуги в школьных медпунктах оказываются в рамках государственного объема бесплатной медицинской помощи.

    «Медработники медпунктов ежегодно планируют мероприятия по сохранению и укреплению здоровья учеников и воспитанников, снижению среди них заболеваемости, составляют график профилактических прививок, профилактических осмотров и ведут контроль за своевременной диспансеризацией школьников. Профосмотры и профилактические прививки для детей проводятся специалистами поликлиник в здании организации образования. Для этого ответственный работник поликлиники составляет график выезда специалистов», - рассказали в филиале фонда.

    В медпункте могут оказать экстренную помощь в случаях острых и обострений хронических заболеваний, травм. При угрозе жизни и здоровью ребенка экстренная медицинская помощь может быть оказана без согласия родителей или законных представителей, учитывая необходимость срочных мер.

    «Медицинские пункты в школах созданы для того, что дети во время учебного года находились под наблюдением медицинских работников и могли получить своевременную медпомощь. Однако более серьезные обследования и виды лечения оказываются уже непосредственно в самой поликлинике», - добавили в пресс-службе.

    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Образование
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