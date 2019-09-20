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Школьный инспектор раскрыла кражу в столичной школе

20 Сентября 2019 18:30
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Школьный инспектор раскрыла кражу в столичной школе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Благодаря оперативным действиям школьного инспектора, ребенку вернули украденный телефон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

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Родители и руководство школы-гимназии № 22 выразили слова благодарности за профессиональные действия ювенального инспектора полиции Айсулу Каримовой в письме, направленном на имя начальника Департамента полиции г. Нур-Султан Ержана Саденова.

«12 сентября 2019 года у учащегося нашей школы неизвестным лицом был украден мобильный телефон. Получив сигнал о происшествии, капитан полиции Каримова немедленно отреагировала. Оперативные действия школьного инспектора способствовали розыску и поимке вора по горячим следам и возврату украденного имущества потерпевшей в этот же день», - говорится в письме от родителей и администрации учебного заведения.

Капитан полиции Айсулу Каримова не первый год работает школьным инспектором. По собственной инициативе она готовит и регулярно проводит лекции в школе-гимназии № 22. Коллектив школы неоднократно отмечал способность инспектора найти общий язык с учениками любого возраста и умение вовлечь их в диалог.




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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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