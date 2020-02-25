Школьный автобус в Акмолинской области врезался в контейнер, травмировано пятеро детей

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Акмолинской области привлекли к ответственности водителя школьного автобуса, допустившего дорожно-транспортное происшествие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 25 февраля около 7:30 в селе Караоткель Целиноградского района. Установлено, что водитель, управляя автобусом марки Setra, на одной из улиц населенного пункта допустил столкновение со стоящим контейнером. В результате ДТП в детскую городскую больницу № 2 города Нур-Султана доставлены 5 детей, учащиеся средней школы № 69 села Караоткель. После оказания медицинской помощи детей отпустили домой.

62-летний водитель школьного транспорта привлечен к административной ответственности по статье 610 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшие причинение вреда здоровью людей или повреждения транспортных средств).



