Школьный автобус упал в ущелье в Индонезии: десятки жертв

ЯВА. КАЗИНФОРМ - Автобус, перевозивший детей и нескольких родителей, перевернулся в ущелье на острове Ява, Индонезия, в среду, Казинформ передает со ссылкой наSkyNews.

Жертвами несчастного случая стали 27 человек. По меньшей мере 39 пассажирам автобуса удалось выжить.

Согласно сообщению Министерству транспорта страны, предполагается, что причиной аварии могла стать неполадка в тормозной системе автобуса, в результате чего водитель потерял управление, не доезжая до города Сумеданг в провинции Западная Ява.

Во время крушения в автобусе находилась группа учащихся мусульманской средней школы, учителя и родители. По словам полиции, автобус перевернулся в ущелье глубиной 65 футов после того, как водитель не справился с управлением на извилистой дороге с резкими склонами. В министерстве сообщили, что непригодность дорожного транспорта была заметна еще до самого происшествия.

Жертвами аварии стали дети и взрослые. На данный момент все работы по эвакуации завершены, всех выживших отвезли в ближайшую больницу.