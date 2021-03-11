Школьный автобус упал в ущелье в Индонезии: десятки жертв
Жертвами несчастного случая стали 27 человек. По меньшей мере 39 пассажирам автобуса удалось выжить.
Согласно сообщению Министерству транспорта страны, предполагается, что причиной аварии могла стать неполадка в тормозной системе автобуса, в результате чего водитель потерял управление, не доезжая до города Сумеданг в провинции Западная Ява.
Во время крушения в автобусе находилась группа учащихся мусульманской средней школы, учителя и родители. По словам полиции, автобус перевернулся в ущелье глубиной 65 футов после того, как водитель не справился с управлением на извилистой дороге с резкими склонами. В министерстве сообщили, что непригодность дорожного транспорта была заметна еще до самого происшествия.
Жертвами аварии стали дети и взрослые. На данный момент все работы по эвакуации завершены, всех выживших отвезли в ближайшую больницу.