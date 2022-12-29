Школьный автобус попал в ДТП в Актюбинской области, погиб водитель

29 Декабря 2022, 14:31

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель школьного автобуса погиб в ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Вечером 28 декабря на автодороге Актобе-Астрахань 62-летний водитель школьного автобуса ПАЗ, при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, и допустил столкновение с грузовиком DAF. Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте. Кроме водителя, в салоне автобуса никого не было. Начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК», - говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz