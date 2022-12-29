Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Школьный автобус попал в ДТП в Актюбинской области, погиб водитель

29 Декабря 2022, 14:31
Школьный автобус попал в ДТП в Актюбинской области, погиб водитель

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель школьного автобуса погиб в ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Вечером 28 декабря на автодороге Актобе-Астрахань 62-летний водитель школьного автобуса ПАЗ, при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, и допустил столкновение с грузовиком DAF. Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте. Кроме водителя, в салоне автобуса никого не было. Начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК», - говорится в сообщении.


Фото: polisia.kz


Новости по теме
Несертифицированную пиротехнику изымают жамбылские полицейские
На карнавале байкеров в Нигерии погибли 14 человек
Более 240 кубов леса незаконно вырубили в Акмолинской области в 2022 году
Теги:
Читайте также
Осужденный распространял радикальную идеологию в колонии Актобе
Лучших налогоплательщиков наградили в Актобе
Еще одно землетрясение произошло в 258 км от Алматы на границе Китая и Кыргызстана
На карнавале байкеров в Нигерии погибли 14 человек
Многоэтажки и частные дома временно отключат от тепла в Экибастузе
Более 240 кубов леса незаконно вырубили в Акмолинской области в 2022 году
Несертифицированную пиротехнику изымают жамбылские полицейские
Рюкзак с пятью тысячами долларов пытались похитить у жителя Астаны
Новости партнеров
Популярное
1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
2 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
3 Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам почти на 300 млрд тенге
4 Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году
5 Алматинцы почувствовали землетрясение

Лента новостей