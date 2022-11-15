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Школьный автобус попал в аварию в США: пострадали 18 детей

15 Ноября 2022, 12:06
Школьный автобус попал в аварию в США: пострадали 18 детей
15 Ноября 2022, 12:06

Школьный автобус попал в аварию в США: пострадали 18 детей

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В штате Кентукки школьный автобус попал в аварию, 18 детей и водитель получили травмы различной степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на СBS News.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 40 шоссе округа Магоффин, автобус двигался в сторону города Салерсвилл, когда съехал с проезжей части и перевернулся.

Пострадавшие были доставлены вертолетом и машинами скорой помощи в ближайшие больницы. Среди школьников были учащиеся начальных, средних и старших классов.

По данным полиции, причастность к инциденту других транспортных средств не установлена. Стало известно, что школьный автобус не был оборудован ремнями безопасности, что привело к большому количеству пострадавших. Причины аварии выясняются, ведется расследование.


Фото: edition.cnn.com

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