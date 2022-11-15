Школьный автобус попал в аварию в США: пострадали 18 детей
Школьный автобус попал в аварию в США: пострадали 18 детей
ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В штате Кентукки школьный автобус попал в аварию, 18 детей и водитель получили травмы различной степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на СBS News.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 40 шоссе округа Магоффин, автобус двигался в сторону города Салерсвилл, когда съехал с проезжей части и перевернулся.
Пострадавшие были доставлены вертолетом и машинами скорой помощи в ближайшие больницы. Среди школьников были учащиеся начальных, средних и старших классов.
По данным полиции, причастность к инциденту других транспортных средств не установлена. Стало известно, что школьный автобус не был оборудован ремнями безопасности, что привело к большому количеству пострадавших. Причины аварии выясняются, ведется расследование.
Фото: edition.cnn.com