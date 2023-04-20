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Школьный автобус перевернулся в Кыргызстане: есть пострадавшие

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
20 Апреля 2023, 15:44
Школьный автобус перевернулся в Кыргызстане: есть пострадавшие Фото: facebook.com/MinzdravKG

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане на трассе аэропорт «Манас» - Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и микроавтобуса «Go Bus», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения КР, вызов в скорую помощь поступил в 11:15, после чего на место происшествия выехали две бригады медиков.

В результате ДТП школьный автобус с детьми перевернулся. По предварительной информации, пострадало 16 человек. Список формируется. Двое детей находятся в реанимации, состояние которых оценивается как тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается.


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