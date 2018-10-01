Школьным психологам повысят зарплату в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На обеспечение детской безопасности в Казахстане выделено 16,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра финансов РК Алихана Смаилова.
«В рамках обеспечения детской безопасности, а также усиления работы школьных психологов будет выделено 16,8 млрд тенге или по 5,6 млрд тенге ежегодно. Данные средства предлагается направить на внедрение доплат за квалификацию педагогического мастерства, повышение должностных окладов и повышение квалификации психологов системы среднего образования», - рассказал министр на пресс-конференции в Правительстве РК.
Между тем, по словам министра, на строительство объектов образования - регионам, испытывающим наибольший дефицит ученических мест, а также для решения проблем с трехсменными и аварийными школами с бюджета будет выделено 50 млрд тенге за три года: на 2019 год - 20 млрд тенге; на 2020-2021 годы - по 15 млрд тенге.
Напомним, учитывая важность детской безопасности, в своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил оснастить все школы и детские сады системами видеонаблюдения. «Необходимо усилить работу школьных психологов и реализовать другие последовательные меры», - отметил Президент.
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