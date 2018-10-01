Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 1 °С
Алматы: 3 °С
USD 363.26 EUR 420.11
RUB 5.54 CNY 52.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Школьным психологам повысят зарплату в Казахстане

18 Октября 2018 11:57 252
Поделиться:
Школьным психологам повысят зарплату в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На обеспечение детской безопасности в Казахстане выделено 16,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра финансов РК Алихана Смаилова.

Новости по теме

Руководство отдела образования Рудного обвиняют в нарушении очерёдности в детсады
Сколько иностранных студентов учатся в Казахстане Нужно поддерживать организации дополнительного образования - Куляйша Актаева

«В рамках обеспечения детской безопасности, а также усиления работы школьных психологов будет выделено 16,8 млрд тенге или по 5,6 млрд тенге ежегодно. Данные средства предлагается направить на внедрение доплат за квалификацию педагогического мастерства, повышение должностных окладов и повышение квалификации психологов системы среднего образования», - рассказал министр на пресс-конференции в Правительстве РК.

Между тем, по словам министра, на строительство объектов образования - регионам, испытывающим наибольший дефицит ученических мест, а также для решения проблем с трехсменными и аварийными школами с бюджета будет выделено 50 млрд тенге за три года: на 2019 год - 20 млрд тенге; на 2020-2021 годы - по 15 млрд тенге.

Напомним, учитывая важность детской безопасности, в своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил оснастить все школы и детские сады системами видеонаблюдения. «Необходимо усилить работу школьных психологов и реализовать другие последовательные меры», - отметил Президент. 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Образование, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
Поделиться:

Автор:

Дамир Байманов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив